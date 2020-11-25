القليوبية تعلن تعطيل الدارسة غدا الخميس

أصدر محافظ القليوبية قرارا بتعطيل الدراسة غدا الخميس، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد، ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأهابت محافظة القليوبية، بالمواطنين المسافرين على الطرق السريعة بتوخي الحيطة والحذر، حفاظا على سلامتهم.

وأصدر المحافظ تعليمات للأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد، مؤكدا لجميع رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والقاهرة الكبرى، بمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الأحوال الجوية أولا بأول، وأضاف أنه جرى تخصيص الخط الساخن 114، ورقم الواتساب 01555519040 لتلقي أي بلاغات بشأن الأحوال الجوية.

فيما دفعت شركة مياه القليوبية بمعدات رفع مياه الأمطار من طريق بنها المنصورة، لتيسير حركة المرور، ومنع وجود أي تكدس مروري في المحاور المرورية والأنفاق بالمحافظة، بعد موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة، كما جرى الدفع بسيارات أخرى لكسح المياه من أسفل الكباري لتسهيل حركة المرور وعدم تكدس الطريق الزراعي.

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، إنه جرى التعامل مباشرة مع الأمطار بتوجيه سيارات الكسح إلى مناطق الكباري والأنفاق بالمحافظة لسحب المياه، مشيرا إلى جاهزية المعدات للتعامل بشكل سريع.