شريف مدكور: "ليه في مجتمعنا الراجل عادي يبين عورته والست لاء؟"

استنكر الإعلامي شريف مدكور من تفرقة النظرة المجتمعية بين إظهار الرجل عورته وإظهار المرأة لعورتها.

وكتب شريف مدكور منشورًا، عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه: "ليه في مجتمعنا عادي إن الراجل يبين عورته والست لاء؟.. هو المفرض في الحالتين حرام.. ليه الراجل عادي؟.. ده في شباب ناشرين صورهم بالبوكسر؟".

وتفاعل عدد من متابعي شريف مدكور مع منشوره، وكتب محمد توشيبا: "لامؤاخذة اللي يعمل كدة ما يبقاش راجل"، وقالت فايزة طاهر: "والله ماهو عادي أبدا.. دي قلة أدب ووقاحة سواء راجل أو ست، وفاكرين إن العري ده تحضر وشياكة حتى شايفة بعض المذيعات ومقدمي البرامج بيطلعو بلبس غير لائق وفيه إثارة وفتنة، والتركيز بيبقى على مكياجها الصارخ وخصلة الشعر الواقعة على عينها الشمال وطول الوقت محتارة بتلعب معاها بينج بونج ترفعها بطرف صوباعها وتنزل تاني، وهكذا والإعلانات وبلاويها.. إحنا أصبحنا مجتمع بلا حياء وانعدام القدوة الحسنة".

وكتبت روزي: "يعني يا شريف والنبي لو لقيت تفسير قولنا عشان بجد الواحد كره نفسه من رسايل others اللي بقيت بتيجي على كل الأبليكشن مليئة بالأعضاء والتحرش"، وكتب وليد علي: "الاتنين حاجه تحزن".