مصرع طفل صدمه والده بسيارة أثناء رجوعه للخلف بسوهاج

لقي طفل مصرعه إثر اصطدام سيارة به، يقودها والده، في أثناء رجوعها للخلف بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، ونقلت الجثة للمستشفي المركزي، وباشرت النيابة التحقيقات، وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

كما لقي عامل مصرعه، وأصيب ابنه؛ إثر انقلاب دراجة بخارية بهما بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، ونقلت الجثة والمصاب لمستشفى طهطا العام.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد وروود إشارة من مستشفي جرجا العام، بوصول خليفة أحمد، 4 سنوات، يقيم بدائرة المركز "جثة هامدة"، إثر حادث سيارة.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبسؤال والده "أحمد. ع. ع"، 32 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية، قرر أنه في أثناء قيادته سيارة أجرة أمام المنزل، وحال رجوعه للخلف صدم نجله حال لهوه، ما نتج عنه وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ، أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

وورد بلاغا لمركز شرطة طهطا، من مستشفي طهطا العام، بوصول "السيد.ع. ح"، 45 عاما، عامل، مصابا بكسر بعظام الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، توفي عقب وصوله، ونجله أنس، 13 عاما، طالب، مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، يقيمان بدائرة قسم طهطا، إثر حادث دراجة بخارية.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال نجل الأول "عبده. ا. ع"، 20 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية، قرر أنه حال استقلال المذكورين دراجة بخارية قيادة الأول، بناحية دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها علي جانب الطريق، ووفاة والده وإصابة شقيقه، ونفى الشبهة الجنائية.

وحرر محضرا بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.