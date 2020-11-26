47954 طلب تصالح على المخالفات بدمياط

قال مصدر بديوان عام محافظة دمياط، إنه بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة حتى 23 نوفمبر 47954 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات التصالح المسددة مبلغ جدية التصالح 47274 طلبا.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه بلغت النسبة المئوية 98.6% لمن سددوا قيمة التصالح، وجاءت جملة المتحصلات النقدية 298.5 مليون جنيه.

وكانت قد أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارًا بتخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسب متفاوتة، تتراوح بين 30 و50%، بحسب المناطق، مع مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقالت "عوض"، إن رسوم التصالح جرى تحديدها بعد مراعاة كل الأوضاع، وأهمها البعد الاجتماعي، نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية، إلا أن أوضاع قاطنيها قد تمنعهم من تحمل دفع رسوم التصالح، كما ناشدت المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح، قبل انتهاء المدة المحددة في 30 نوفمبر الجاري.

ويتراوح سعر متر التصالح بالنسبة للوحدات السكنية من 150 إلى 500 جنيه بمدينة دمياط، وفقاً للمنطقة الكائن فيها العقار، وعرض الشارع، أما سعر المتر التجاري فيتراوح بين 250 و800 جنيه.

وفي مدينة رأس البر، يصل سعر المتر سكني إلى 600 جنيه، ويرتفع إلى 720 جنيها للوحدات الواقعة على البحر صف أول، أما سعر المتر التجاري فيصل إلى 900 جنيه.

أما سعر المتر في قري مراكز دمياط و فارسكور والزرقا وكفر سعد، فيتراوح بين 50 و90 جنيهًا، وبالنسبة لقرى الرياض والبساتين، فيتراوح سعر التصالح على المتر بين 60 و150 جنيهًا، وفقَا لعرض الشارع.

وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق إن الحكومة تستهدف ضبط منظومة التنمية العمرانية في المحافظات المصرية لذلك تم عمل قانون التصالح 17 لسنة 2019، وبناء على تشغيله بالفعل على الأرض عُدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأكد أن هناك تنافسية شديدة جدا على أرض المحافظات المصرية في التقدم على طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتأتي محافظة البحيرة في الترتيب الأول بـ245 ألف و866 طلبا ويليها القليوبية 204 آلاف، وبعدها الشرقية 196 ألف، والمنوفية 185 ألف و700، والجيزة التي أحدثت أداء متميز على مستوى آخر شهرين 163 ألف و400، والمنيا 158 ألف طلب، والدقهلية 143 ألف و658 طلبا، والقاهرة 133 ألف و900، والغربية 132 ألف و405 طلبات".