خبير: ميرس وكورونا متطابقان في الأعراض والخطورة وبروتوكول العلاج

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض المناعة في هيئة المصل واللقاح، إنّ فيروس ميرس ليس جديدا، وموجود بالسعودية ودول الشرق الأوسط من عام 2012، وهو اختصار لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، التي يتسبب بها فيروس كورونا وتنتمي لعائلته.

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ أعراض ميرس هي ذاتها أعراض كورونا، ويتم اتخاذ ذات الاحتياطات والبروتوكول، كما يسبب ذات الأعراض.

وتابع أنّه حال ظهوره مرة أخرى سيتم تطبيق ذات البروتوكول الخاص بفيروس كورونا، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، موضحا أنّه لا يقل خطورة عن فيروس كورونا، لكنه ينتقل عن طريق الحيوانات، وحين ظهر في السابق كان ينتشر عن طريق الجمال.

وأكد الحداد، أنّ الحديث عن إمكانية انتشاره مرة أخرى لا يمكن التنبؤ به، كما شاهدنا فيروس كورونا الذي لم يكن له أي تنبؤ: "منقدرش نحكم ميرس هيكون ليه موجة هجوم الفترة الجاية ولا لأ، هو موجود بالفعل واسمه كورونا الخليج".

واستطرد أنّ فيروس ميرس تسبب في عدد وفيات كبير وقت ظهوره لأنه كان جديد ومستحدث، لكن بروتوكوله به ذات الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أنّ الفيروس بدأ يحدث مضاعفات وجلطات، وهو ما لم يحدث مع ميرس.

ولفت إلى أنّ كورونا هو الفيروس التنفسي الأشد والأخطر، والكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير هم الاختراع الأهم لمواجهة الأمراض التنفسية كافة، سواء كان ميرس أو كورونا، مضيفا: "لا داع للقلق، والإجراء السليم الطبي المعترف به حتى الآن هو ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية".

واستكمل الحداد: "لا أعتقد أنّ فيروس ميرس سيكون أخطر من كورونا، بعدما حصد كورونا الوفيات والملايين من الإصابات حول العالم، نظرا لقوة وسرعة انتشاره وظروف مواجهته".