بأقنعة وجه للاعبي القطبين.. طلاب مدرسة بالغردقة يطلقون مبادرة "لا للتعصب"  

أطلق طلاب مدرسة ابتدائي بالغردقة، مبادرة "لا للتعصب"، مرتدين أقنعة الوجه للاعبي الأهلي والزمالك؛ بهدف نبذ التعصب وإرساء الروح الرياضية، قبل ساعات من انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية، المقرر لها غدا الجمعة، باستاد القاهرة الدوليَ.

وارتدى طلاب أحد مدارس الغردقة، في مبادرة "نعم للروح الرياضية" أقنعة الوجه للاعبي القطبين، في جو يسوده الحب؛ إذ انقسموا إلى شقين، يرتدي الأول منهما تيشيرت النادي الأهلي وأقنعة الوجه للاعبيه، والآخر لنادي الزمالك، وأقنعة وجه للاعبيه، وسلموا على بعضهما في إشارة منهم إلى نبذ العنف، ونشر الروح الرياضية.

وقال عمرو عابد، مدير العلاقات العامة بالمدرسة، إن الفكرة جاءت بعد ازدياد الأجواء توترا وسخونة، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تماشيا مع مبادرة وزارة الشباب والرياضة لنبذ التعصب وإرساء الروح الرياضية، بين فئات الشعب المصري، بجميع الأعمار، خاصة أنه حدثا تاريخيا يلتقي فيه فريقين من مصر، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه، عبر أيمن محمود، رئيس مجلس إدارة المدرسة، عن إعجابه بالفكرة وتنفيذ الطلاب لها، مؤكدا غرس روح المحبة والتعاون في الطالب بالسن الصغيرة؛ إذ أن ارتداؤهم أقنعة للاعبي الفريقين والتيشرتات الخاصة بكل فريق، جاء لتوجيه رسالة "نعم للروح الرياضية".

وأكد "محمود" أن المباراة شرف كبير للكرة المصرية، وحدث لم يتحقق منذ بداية البطولة، مطالبا بأن تكون مثالا للروح الرياضية بين اللاعبين والجماهير، حتى تظهر بالمظهر الذي يليق بالكرة المصرية، صاحبة الريادة الإفريقية.

يذكر أن فريقي الأهلي والزمالك، من المقرر أن يلتقيا غدا الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في حدث يتابعه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، في المرة الأولى التي يتقابل ناديان من دولة واحدة، في نهائي البطولة الأفريقية.