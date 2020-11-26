منها طبيب ومحاسب.. تفاصيل أبرز 11 وظيفة في 5 محافظات

من منطلق مساعدة الباحثين عن فرص عمل، طرح موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الوظائف المتاحة في مصر حاليا، التي تنوعت بين حرف ومهن كالهندسة والطب، وغيرها بعدد من المناطق داخل القاهرة والمحافظات الأخرى.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقراءها، عدد من الوظائف المتاحة في مصر اليوم الخميس 26 نوفمبر، في التقرير التالي:

دكتور أنف أذن وحنجرة

اسم الشركة: عيادات تداوى.

مقر العمل: مدينة العبور- القليوبية.

العمالة المطلوبة: 1

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان- ‎5 سنوات.

السن المطلوب: لا يقل عن 26 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

فرد أمن

اسم الشركة: مجموعة مستشفيات كليوباترا.

مقر العمل الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 8

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان- ‎4 سنوات.

السن المطلوب: 25- 30 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) .

الحوافز الإضافية: 1000- 2000 جنيه مصري.

مندوبين مبيعات طبية

اسم الشركة: فارماتيك للصناعات الطبية.

مقر العمل: 15 مايو- الأزبكية- البساتين- التبين- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

محاسبة

اسم الشركة: فارماتيك للصناعات الطبية.

مقر العمل النزهة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

موظفة استقبال

اسم الشركة: معارض عبد العزيز السلاب.

مقر العمل: التجمع الخامس- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

السن المطلوب: 24 - 28 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مدرب كمال اجسام

اسم الشركة: فايترز چيم.

مقر العمل: قنا - قنا.

العمالة المطلوبة: 2

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة- ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 23 - 45 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) .

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه مصري.

محاسب

اسم الشركة: هوم اند مور.

مقر العمل: الشيخ زايد- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 1

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25 - 33 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 4000 جنيه مصري.

ممرض

اسم الشركة: المخابز الحديثة (ريتش بيك - برنش).

مقر العمل: مدينة السادات - المنوفية.

العمالة المطلوبة: 1

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

ممرضة

اسم الشركة: كيوتس.

مقر العمل: التجمع الخامس- مصر الجديدة- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.

عامل غسيل سيارات

اسم الشركة: برو جروب.

مقر العمل: شيراتون - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مشرف مكافحة حشرات

اسم الشركة: العروبة لمكافحة الحشرات.

مقر العمل: حدائق القبة- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.