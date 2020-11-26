فرش 3 مساجد بالأقصر وافتتاح آخر غدا

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن نجاح المديرية خلال الأسبوع الجاري في فرش 3 مساجد بكميات من السجاد الجديد، الوارد من وزارة الأوقاف، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به الوزارة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن المديرية تشرفت خلال هذا الأسبوع بفرش عدد ٣ مساجد، وهي: مسجد أل البيت بمنشأة العماري بمدينة الأقصر، التابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر، ومسجد نجع غنيم بمنشأة العماري بمدينة الأقصر، التابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر، ومسجد العتيق بنجع الشيخ فضيل بمركز ومدينة إسنا التابع لإدارة أوقاف إسنا، وذلك بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، حيث تم تيسير كافة الإجراءات اللازمة خلال عمليات فرش المساجد، موجها الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا في فرش هذه المساجد.

وفي نفس السياق كشف "عبد الدايم" أيضًا عن انتهاء استعدادات المديرية حاليا لإنهاء كافة التجهيزات داخل مسجد عباد الرحمن بقرية الرياينة بمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، وذلك لافتتاحه غدا الجمعة في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن المسجد يأتي ضمن المساجد التي تم الانتهاء من بنائها بالجهود الذاتية، ويشهد افتتاحه قيادات الدعوة بالمديرية، وإدارة أوقاف أرمنت، وعدد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وتابع وكيل الأوقاف، بأن "الناظر إلى المساجد التي افتتحتها المديرية سابقا يجد بأنها في أماكن مختلفة ومتنوعة، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف الأقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكي تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".