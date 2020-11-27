خبيرة لغة جسد تعلق على لقاء انتصار السيسي: لديها مقومات الأم المصرية

بإطلالة هادئة متميزة، وبحديث منمق لا تنقصه التفاصيل الشيقة، سجلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، أول لقاء لها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc"، لتحكي فيه محطات من حياتها مع الرئيس وأبرز المواقف بينهما.

رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، حاولت قراءة لغة أخرى للسيدة الانتصار، من خلال علم لغة الجسد، لتؤكد أن الملامح العامة للقاء تدل على أنها شخصية هادئة متحفظة في حديثها وسمعية، مشيرة إلى أن كلامها قليل، وتستمع أكثر مما تتكلم، وتنصت للحديث وتفكر فيه ثم ترد.

وأضافت السعيد لـ"الوطن"، أنه في بداية اللقاء كانت لغة الجسد هادئة، والعين مرتخية بابتسامة خفيفة، واليدان فوق بعضهما، مشيرة إلى أنه حتى الدقيقة 22 من اللقاء بدأت اليد اليسرى في التحرك أكثر من اليمنى، وهو ما يدل على أنها شخصية تلقائية تظهر أحاسيسها ومشاعرها بسهولة خلال الحديث، مشيرة إلى أن أغلب تعبيراتها تكون بالوجه والرقبة واليدين.

وتابعت خبيرة لغة الجسد، أنه بحلول الدقيقة 35 من اللقاء، بدأت قرينة الرئيس في الحديث بأريحية أكثر وأصبحت حركة اليدين أكثر سهولة، موضحة أن هذا يدل على أنها بدأت في الارتياح خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، وأنها متقنة جيدا للغة الجسد.

واختتمت حديثها بالتاكيد على أنه من التحليل العام للغة الجسد، نتعرف أن السيدة انتصار السيسي، تتوافر بها كافة مقومات أي أم مصرية، وهي البساطة والتلقائية والحنية في الحديث والاهتمام.

كانت شبكة قنوات "DMC"، انفردت بأول لقاء مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، وحاورتها إلاعلامية إسعاد يونس، وتتضمن اللقاء الحديث عن إنجازات الرئيس، وملامح من نشأته في حي الجمالية، وبعض التفاصيل عن حياته.