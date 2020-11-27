إطلاق البوستر الرسمي والمقدمة الدعائية لفيلم "إيزابيل"

تستعد المخرجة المصرية سارة الشاذلي، للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، بعرض عالمي أول لفيلمها الروائي القصير إيزابيل، وذلك في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر، وذلك من خلال مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، كما أطلقت البوستر الرسمي للفيلم بجانب مقدمته الدعائية وذلك استعدادًا للمشاركة في المهرجان.

وتدور أحداث فيلم "إيزابيل"، عن فتاة خجولة وانطوائية، تتذوق شعور الخسارة والفقد لأول مرة وفي حياتها التي تعيشها بين أم منشغلة بدوام عملها اليومي، ومربية مقيمة معها بشكلٍ دائم.

الفيلم من إنتاج مدرسة السينما والتليفزيون الدولية بكوبا، بطولة "إيلاين بيلتران ليموس وكلاوديا توماس فونتس"، ويضم فريق العمل كتابة السيناريو والحوار سارة الشاذلي ومالينا كسبيديس جواريني، مدير التصوير نوهيلي فلورتيسا باراهونا، مونتاج إليسا تشن هزاو، منتج منفذ أيسيا فيجيروا.

وقد درست "سارة"، إخراج الأفلام الروائية بالمدرسة الدولية في كوبا، وذلك بعد تخرّجها من الجامعة الأميركية في باريس، وتخصصها في دراسة الأفلام، حيث كتبت وأخرجت أفلام قصيرة مثل "سوما" و"الأم" و"إيزابيل" و"عيد الميلاد".

بعد دراستها للسينما في الجامعة الأمركية، تدربت بقسم الأرشيف في "سينماتك" في باريس.وتعمل سارة حاليًا على أول أفلامها الروائية الطويلة بعنوان "العودة"، والذي تناقش من خلاله تناقض العلاقة بالوطن بين الحب والكره، وأيضاً كفاحها للعثور على مكانها كامرأة في هذا المجتمع.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي مؤخرا عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.. في السطور التالية نتعرف على أعضاء لجان تحكيم المهرجان:

لجنة تحكيم المسابقة الدولية

رئيس اللجنة هو المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا.

عُرضت أفلامه في أغلب المهرجانات الكبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومن أبرزها "الفُلك الروسي – "The Russian Ark الذي شارك في مسابقة مهرجان كان عام 2002، وحصل على جائزة Visions من مهرجان تورنتو، كما حصل فيلمه "فاوست"Faust- على الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا عام 2011.

الأعضاء: كريم إينوز، مخرج وكاتب وفنان بصري برازيلي فازت أفلامه بالعديد من الجوائز في جميع أنحاء العالم، ومنها جائزة قسم "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي عام 2019 عن فيلمه "الحياة الخفية ليورديس جوسماو- "The Invisible Life Of Euridice Gusmao"، وبالإضافة إلى تدريسه للسيناريو، هو أيضا عضو أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

- برهان قرباني، مخرج ألماني، حازت أفلامه القصيرة على العديد من الجوائز الدولية، كما شاركت أفلامه الطويلة في المهرجانات الكبرى ومنها برلين، الذي شهدت المسابقة الرسمية للدورة الأخيرة مشاركة فيلمه "برلين ألكسندربلاتز".

- جابي خوري، منتج سينمائي مصري، والرئيس التنفيذي لشركة أفلام مصر العالمية، التي أسسها المخرج المصري الراحل يوسف شاهين عام 1972. أنتج مجموعة واسعة من الأفلام الروائية والوثائقية والمسلسلات التلفزيونية التي نالت استحسان النقاد والجمهور.

- لبلبة، ممثلة مصرية، بدأت العمل في مجال السينما منذ كان عمرها 5 سنوات، وخلال مسيرتها قدمت بطولة 85 فيلمًا، وحصلت على العديد من الجوائز كأحسن ممثلة.

- نايان جونزاليز نورفيند، كاتبة وممثلة مكسيكية، تعرف عائلتها بالإخلاص لمجالي التمثيل والغناء. فازت بجائزة أحسن ممثلة في عدد من المهرجانات الدولية، وحديثًا، شاركت في أحدث أفلام المخرج ميشيل فرانكو "ترتيب جديد" الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا، ويعرض بالدورة الجديدة لمهرجان القاهرة.

- المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، التي كتبت وأخرجت وأنتجت أكثر من 12 فيلما حازت معظمها على الجوائز والاستحسان النقدي، وكانت عروضها الأولى في مهرجانات القاهرة، وبرلين، وكان، ولوكارنو، وصندانس، وفي عام 2020 تمت دعوتها لعضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية

- يسرا اللوزي، ممثلة مصرية، بدأت مشوارها السينمائي بالعمل مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم "اسكندرية نيويورك" الذي عرض في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان عام 2004، قبل أن تبدأ مشوارها الاحترافي بالسينما عام 2008، ومن أبرز أفلامها؛ "بالألوان الطبيعية"، و"هليوبوليس" و"ميكروفون".

- علي مصطفى.. مخرج ومنتج إماراتي، فاز فيلمه القصير "تحت الشمس" بجائزة أفضل فيلم في الإمارات عام 2006، كما فاز بجائزة أفضل مخرج إماراتي من مهرجان دبي السينمائي عام 2007، وكان فيلمه "من ألف إلى باء"، أول فيلم إماراتي يفتتح مهرجان أبو ظبي السينمائي.

- زينة دكاش.. ممثلة ومؤلفة ومخرجة لبنانية، فاز فيلمها الوثائقي "12 لبناني غاضب"، على جائزة المهر لأفضل فيلم وثائقي وجائزة اختيار الجمهور في مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2009، ومن أفلامها أيضا "أني" الذي يوثق تجربة العلاج بالدراما مع نساء من الجنوب بعد حرب تموز، عام 2007.