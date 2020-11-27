مصرع ربة منزل سقطت من الدور الخامس أثناء تنظيف سجادة بالخانكة

لقيت ربة منزل بقرية الثلج مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، مصرعها إثر سقوطها من شرفة الطابق الخامس، أثناء قيامها بتنظيف سجادة منزلها من أعلى الشرفة، حيث اختل توازنها وسقطت على الأرض غارقة في دمائها حتى فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعي.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العقيد محمد حسني رئيس فرع البجث الجنائي بالخانكة، بمصرع ربة منزل تبلغ من العمر 19 عامًا، مقيمة منطقة القلج دائرة المركز.

وجرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وتبين من تحريات المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، أن المتوفاة كانت تقوم بأعمال تنظيف لمسكنها، وأثناء حملها السجادة من أعلى شرفة الطابق الخامس، اختل توازنها وسقطت على الأرض ولقيت مصرعها في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.