تنفيذ 80 حالة إزالة فورية للإشغالات في حملة مكبرة بمنوف

تواصل كل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية، تكثيف حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ولإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأرجاء المحافظة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات، أسفرت عن تحرير 38 حالة مضبوطات متنوعة و27 محضر إشغال فضلا عن تنفيذ 80 حالة إزالة فورية بنطاق المركز والمدينة بشوارع بورسعيد والجيش والجلاء وأحمد عرابي ومنطقة الحصوة وطريق برهيم وكذا إزالة 2 كشك عشوائي بالمخالفة للقانون وتم رفع الإشغالات وإزالة المخالفات والتنبيه بعدم وضعها مرة أخرى.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

على صعيد متصل، وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق 3 مخابز بلدية لمدة شهر بناحية أشمون وبركة السبع، وذلك لنقص الوزن فضلا عن عدم تمكين الحملة من تأدية عملها بالإضافة إلى غلق مخبز بلدى بناحية أشمون لمدة ثلاثة شهور لعدم الاحتفاظ بالرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدي.

وأفاد المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير 241 محضرا تموينيا خلال يومين متتاليين تنوع ما بين 103 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و148 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.