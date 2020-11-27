أثناء نشر الغسيل.. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثالث ببني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها في قرية صالح فريد، التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، في أثناء نشر الملابس بعد غسلها، ونقلت جثة هامدة إلى مستشفي الفشن المركزي، واتخذت الإجراءات القانونية اللأزمة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من العقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بورود إشارة من من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزي، بوصول جثة هامدة لسيدة في العقد الثالث من العمر، وأودعت مشرحة المستشفى.

وانتقل مأمور مركز شرطة الفشن، والرائد أحمد حسين، رئيس مباحث، والرائد أحمد حسين، رئيس مباحث الفشن، إلى المستشفى، وتبين أن الجثة لسيدة تدعي ياسمين عادل، 22 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية صالح فريد، بدائرة المركز.

وأفاد تقرير الدكتور فاروق زهران، مفتش الصحة، أنه توجد جروح وكسور في الجمجمة وكدمات شديدة بجثة المتوفاه، وأن سبب الوفاة يرجع لنزيف في المخ، نتيجة سقوط من علوٍ.

وبعد إجراء التحريات وسؤال أقارب ربة المنزل، تبين أنها لقيت مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثالث، في أثناء نشر الغسيل فوق سطح المنزل؛ إذ اختل توازنها فسقطت من الطابق الثالث إلى الشارع، لتلقى مصرعها في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.