Naran سيارة لأغنياء العالم.. صنع منها 49 عربة فقط وستحمل اسم مالكها

مجرد التفكير في مشروع استثماري ضخم خلال هذه الآونة يعتبر أمرا صعبا للغاية نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ بداية 2020 بسبب فيروس كورونا القادم من الصين، وإن نشطت فيه مشاريع منتجات التعقيم، ولكن إذا فكرت فى أى مشروع على سبيل المثال مثل شركة استيراد فلن تجني ثمارها فى هذه الأوقات بسبب معوقات الاستيراد فى الخارج بسبب الإغلاق الذى سببه فيروس كورونا فى الموجة الثانية.

لكن قد يتغير كل هذا إذا فكرت فى مشروع يخدم فقط أغنياء العالم وهذا ما فعلته شركة سيارات ناشئة مقرها بريطانيا وهى تدعى "Nara Automotive"، حيث قررت الشركة إنتاج سيارات مستوحاة بالكامل من سيارات السباق وبالطبع باهظة الثمن.

قررت الشركة تحدي الشركات العملاقة فى صناعة السيارات وتحدى قوانين و استيراتيجيات الشركات فى الوقت الحالى وصنع سيارة تعمل بالبنزين فى ظل عصر التحول الى الكهرباء والطاقة النظيفة المتجددة وتصنع آلة مفرطة القوة.

فى بيان صحفى من الشركة قالت إنها ستصنع فقط 49 سيارة وسوف تحمل كل سيارة اسم مالكها على سبيل المثال إذا اشتريت هذه السيارة ستكون بدلا من Naran ستكون "حسب طلب العميل" وستكون حسب طلب العميل اذا أراد إضافة "لوجو" خاص به.

تعمل هذه السيارة بمحرك بنزين سعة 5.0 لتر مكون من 8 أسطوانات مزودة بعدد 2 تربو ليولد قوة 1062 حصان وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى أقل من 3 ثوانى وتعمل السيارة بقوة الدفع الرباعى، و فى بيان الشركة قالت إن المحرك هو ابتكار مفصل من شركة Racing Dynamics.

والسيارة مستوحاة بالكامل من عالم السباقات وهى ذات نظام التوجيه الهيدروليكى و أنظمة التعليق بها قابلة للتعديل وبالطبع فرامل السيارة مصنوعة من السيراميك لتكون قادرة على التغلب على هذا الوحش لتوقفه فى أقصر مسافة، ولم تذكر الشركة في بيانها سعر السيارة.