التحفظ على طن "بسكوت وشيكولاته" منتهية الصلاحية في الأقصر

تحفظ رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، على كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن المديرية شنت حملة بالتنسيق مع مجلس مدينة الزينية برئاسة العميد أحمد الهواري، تم خلالها ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بأحد المخازن بالمدامود، وتحفظت الحملة على 117 ألف و466 قطعة شيكولاتة وبسكويت ولبان ومسحوق مشروب بإجمالي وزن قدره طن وعشرة كيلو جرام وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وكانت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، شنت خلال الفترة الماضية حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبط 107 كيلو جرامات من المجمدات واللحوم المصنعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات المفاجئة تشديدًا لعملية الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومخازن ومحلات المواد الغذائية والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

كما نجح رجال التموين بالأقصر خلال حملة على الأسواق في ضبط 650 كيلو جرام مواد غذائية "مش وخلطة جبن" منتهية الصلاحية لدى صاحب مصنع ومعمل للألبان، وتحرر عن ذلك محضر رقم 12600 وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة، كما تم في إطار شأن هذه الحملات أيضًا ضبط مخزن سلع غذائية بقرية المدامود التابعة لمركز الزينية وبداخله طن و10 كيلو جرام من مختلف أنواع البسكويت والشوكولاتة والعلكة "اللبان" منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 853 جنح مركز شرطة طيبة.