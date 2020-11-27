فحص 79 ألف طفل ضمن مبادرة "علاج ضعف وفقدان السمع"

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، فحص79 ألف و550 طفلا حديثي الولادة، ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع، على مستوى المحافظة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، في تصريح لها، اليوم، أن مبادرة دعم صحة المرأة، التي تهدف إلى الفحص المبكر عن سرطان الثدي فحصت 464 ألف سيدة فضلا عن فحص وإجراء الكشف الطبي على 8 آلاف و544 حالة، ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.

وتابعت سوسن سلام: "فحصنا 584 ألف حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والمزمنة"، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، ومنع التزاحم، وتطهير أماكن الحملات، حفاظا على صحة الجميع.

وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى إجراء المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة كافة، تزامنا مع إجراء فحوصات الغدة الدرقية لكل مولود بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

وأوضح مصدر طبي، لـ"الوطن"، أنه في حالة الاشتباه بالإصابة يعاد فحص الطفل بعد أسبوعين من تاريخ الزيارة الأولى بذات الوحدة الصحية، لافتا إلى أن نتيجة الاختبار الثاني تثبت أن الطفل طبيعي، أو يحتاج تحويله إلى مستشفى الإحالة للتشخيص، ومن بعدها يتم التعامل مع الطفل حسب حالته الصحية، سواء بتوفير علاج أو تركيب سماعة أو زراعة قوقعة.

وأضاف المصدر أن الحالات الأكثر عرضة للإصابة بضعف السمع هي المواليد في حالات زواج الأقارب، أو وجود تاريخ أسري للإصابة بضعف السمع عند الأطفال، أو إصابة الأم بعدوى فيروسية أو بكتيرية خطيرة، أثناء الحمل مثل الحصبة الألمانية، إضافة إلى تشوهات الجمجمة لدى الطفل، وارتفاع نسبه الصفراء فى الدم.

وأوضح المصدر أن العلامات الحيوية عند الطفل بعد الولادة مباشرة تؤثر بالسلب على حاسة السمع، مثل تأخر التنفس الطبيعي لمدة 10 دقائق، ووضع الطفل على جهاز التنفس الصناعي، والولادة المبكرة قبل اكتمال نمو الطفل، أو أن يكون وزنه أقل من 1500 جرام.