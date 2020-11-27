أديب عن فوز الأهلي بالـ 9 الإفريقية: نتيجة عادلة.. مفيش مشاكل تحكيمية

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه الشديد من هزيمة نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء من غريمه التقليدي الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في استاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما خطف اللاعب محمد مجدي قفشة هدف في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليحصد الأهلي البطولة الأفريقية التاسعة في تاريخه.

ووجه "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، للاعبي الزمالك، قائلًا: "كنا قريبين أوي يا رجالة، كنا ماسكين أوي يا رجالة، بس المباراة مكنتش فيها مشاكل تحكيمية، مفيهاش ظلم، دي نتيجة عادلة للي لعب أفضل".

وتابع: "فيها 10 أيام على الأقل الأهلي هيفضل فيها يحتفل بالفوز، الفوز ده بروحين، روح الأهلي كسب الزمالك، وروح أن الأهلي حصد البطولة الأفريقية التاسعة في تاريخه، مش هنخلص بقى من احتفالات الأهلي، ومبروك للنادي الأحمر".

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020، لينجح في حصد اللقب التاسع في تاريخه.

تقدم الأهلي مبكرا عن طريق عمرو السولية، بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة، قبل نهاية المباراة بـ 4 دقائق.