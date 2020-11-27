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إصابة طالبتين صدمتهما سيارة ملاكي في قنا

كتب:

رجب آدم
11:25 م | الجمعة 27 نوفمبر 2020
حادث

حادث

أُصيبت طالبتان، مساء اليوم، صدمتهما سيارة ملاكي بمنطقة المساكن في قنا، ودفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل المصابتين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد ابوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، يفيد بإصابة طالبيتين صدمتهما سيارة ملاكي بمنطقة المساكن، وقال مصدر بمرفق إسعاف قنا إن المرفق دفع بسيارة إسعاف الي مقر الحادث وتبين إصابة نهلة السيد محمد،19عامًا، بكسر في الساق اليسري، وهاجر عبدالرؤوف محمود، 19عامًا، بكسر في الساق اليمني، لافتًا إلى نقل المصابتين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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