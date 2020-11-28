إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الحر بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر بدائرة قسم قها بمحافظة القليوبية؛ بسبب السرعة، ونقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، ورفع السيارة من عرض الطريق، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالعظيم محمد، مدير الإدارة العامة لمرور المحافظة، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر بدائرة قسم قها.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم "6483 م و ا"، بعرض الطريق؛ بسبب السرعة الزائدة، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص كانوا يستقلونها، بإصابات ما بين جروح وخدوش، فيما عدا حالة واحدة لمصاب دخل في غيبوبة، نتيجة الحادث، يدعى "خالد. خ"، بالمعاش.

وجرى نقل جميع المصابين للمستشفى، ورفع السيارة وفتح الطريق أمام السيارات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، شهد الطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، حادثي تصادم؛ إذ انقلبت حمولة براميل جلوكوز في بنها، واصطدمت سيارة ملاكي بميكروباص في قليوب؛ بسبب السرعة.

ونتج عن الحادثين شلل مروري بالطريق، ونجحت أجهزة المرور في رفع أثارهما، وإعادة الحركة، ونقل 5 مصابين لمستشفى قليوب.

وتحررت المحاضر اللازمة بشأن الواقعتين، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني؛ لبيان آثار وملابسات الحادثين وأسبابهما.

وتلقي اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية إخطارا بانقلاب براميل جلوكوز من أعلى سيارة نقل علي طريق "القاهرة - الاسكندرية" الزراعي، عند كوبري الشموت.

وانتقل العميد عبدالعظيم سعيد، مدير إدارة المرور، ورفعت آثار الجراكن، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها.

وفي قليوب تلقى العميد هشام دياب، وكيل مرور القليوبية، إخطارا من المقدم ناصر القارح، رئيس مباحث المرور، بوقوع حادث تصادم بنطاق الوحدة المحلية بسنديون، بعد كوبري قلما الجديد.

وانتقلت أجهزة المرور، وتبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي، وأتوبيس نقل ركاب؛ بسبب السرعتة الجنونية، أسفر عن 5 مصابين، جرى نقلهم لمستشفى قليوب، وأعيد فتح الطريق للحركة المرورية.