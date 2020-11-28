الإدارية العليا تفصل 3 من كبار العاملين بـ الآثار: أضروا بالهرم الأكبر

قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم تاريخي برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على ثلاثة من كبار العاملين بالاَثار وهم: الأول (ج.ع.ع.ع) كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم والثاني (ھ.أ.ح.ع) مفتش آثار بمنطقة آثار الهرم والرابع (أ.ع.م.ع) حارس أمن بمنطقه آثار الهرم، وبالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للطاعن الثالث (ع.ر.ع.غ) كبير بمفتشي آثار الهرم.

وقالت المحكمة، إنَّ المخالفات المنسوبة للطاعن الأول ( ج.ع.ع.ع) بصفته كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم من أنه: جمع بين وظيفته كبير مفتشي الآثار بمنطقة آثار الهرم والعمل مرشدًا سياحيًا يوم 17/4/2013 دون الحصول على موافقة بأن رافق الفوج الألماني الذي زار مقبرة الطيور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا وزار الهرم الأكبر من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً من ذات اليوم وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات، وترك العمل بمنطقة آثار الهرم في اليوم المذكور وذلك بتواجده مع أعضاء فوج الزيارة الألماني الذي زار مقبرة الطيور داخل المنطقة في ذات اليوم أثناء هذه الزيارة، فضلا عن تكلف فرد الأمن بمنطقة اَثار الهرم بتحضير سلم واستخدامه لأفراد الفوج الألماني داخل الهرم وتمكّين أفراد الفوج من الصعود عليه والوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التي تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر مما مكّنهم من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر.

وذكرت المحكمة، أنَّه عن المخالفات المنسوبة للطاعن للثانى (ھ.أ.ح.ع) بصفته مفتش آثار بمنطقه آثار الهرم من أنه:

1- سمح لأفراد الفوج الألماني الذي زار مقبرة الطيور الكائنة بالجبانة الغربية لمنطقة آثار الهرم يوم 17/4/2013 بالاستيلاء على عينات من أحد جدران المقبرة بإستخدام آلة حادة تسببت في إحداث كسر بحائط المقبرة من ناحية اليسار من بهو المقبرة والذي نتج عنه شطف جزء حجري بطول 13 سم × عرض 8 سم ×عمق 1سم تقريبًا مما أضر بالأثر.

2- سمح بدخول 5 أفراد لزيارة مقبرة الطيور يوم 17/4/2013 زيادة خاصة دون الإلتزام بالتصريح الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار المتضمن السماح بدخول 3 أفراد ألمان فقط ليس من ضمنهما مدير الشركة المنظمة للزيارة والطاعن الأول واللذان رافقا فوج الزيارة داخل مقبرة الطيور، فهي مخالفات ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بشهادة كل من رئيس الادارة المركزية للاَثار بالقاهرة والجيزة رئيس اللجنة التي شكلت لبحث تلك المخالفات ومدير عام الصحاري، وأن مقبرة الطيور لم يتم فتحها منذ تنظيفها عام 2010 إلا لزيارة الفوج الألماني يوم 17/4/2013 ولم يتم فتحها مرة أخرى إلا يوم معاينتها من قبل اللجنة مما يؤكد أن تلك الكسور حديثة زمنيا وذلك بالمقارنة بباقي الحفرات التي تلاحظ وجودها علي جدران المقبرة، ومن ثم فإن ما نسب إليه يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وواجب الأمانة في أداء وظيفته، وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من وظيفته، بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.

قالت المحكمة أن ما نسب إلى الطاعن الثالث (ع.ر.ع.غ) بصفته كبيربمفتشي آثار الهرم من أنَّه أهمل فى الإشراف على أعمال مفتشى الآثار المرافقين للفوج الألمانى الذي زار الهرم اللأكبر ومقبرة الطيور يوم 17/4/2013 مما ترتب عليه تقاعس المذكورين في أداء عملهما وهو ما تسبب في الاستيلاء على بعض العينات من خرطوش الملك خوفو المرسوم بالمداد الأحمر على أحد جدران الغرفة الخامسة الموجودة أعلى حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو.

وأضافت المحكمة، أنَّ الطاعن الثالث كبير بمفتشي آثار الهرم ثبت إهماله في الإشراف على أعمال مفتشى الآثار المرافقين للفوج الألمانى الذى زار الهرم اللأكبر ومقبرة الطيور يوم 17/4/2013 مما ترتب عليه تقاعس المذكورين في أداء عملهما وهو ما تسبب في الاستيلاء على بعض العينات من خرطوش الملك خوفو المرسوم بالمداد الأحمر على أحد جدران الغرفة الخامسة الموجودة أعلى حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو.

وبينت المحكمة أنَّ الطاعن الرابع (أ.ع.م.ع) حارس أمن بمنطقه آثار الهرم نسب إليه،أنَّه سمح لأفراد فوج الزيارة الألماني بدخول الهرم الأهرم الأكبر يوم 17/4/2013 بحوزتهم اَلات حادة استخدموها في أخذ عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو وكذا خرطوش الملك خوفو المدون على أحد جدران الحجرة الخامسة أعلى غرفة الدفن مما تسبب في إحداث خدوش وكشط في أماكن أخذ هذه العينات.