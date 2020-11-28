فرص تدريب في مجال المحاسبة لأبناء الصحفيين وتعيين المتميزين

أعلن حسام راضي، عضو شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين؛ ومؤسس جروب "دعم الصحفيين"؛ عن توافر 20 فرصة تدريبية لأبناء الصحفيين وأسرهم؛ في مجال المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية وذلك بأحد المكاتب المهنية الكبرى.

وأوضح حسام راضي، في بيان عنه، أن شروط الفرصة التدريبية تتضمن أن يكون المتدرب أحد خريجي الدفعات الحديثة بكليات التجارة شعبة المحاسبة باللغة العربية أو الإنجليزية، وأن يكون ملمًا بأساسيات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، فضلًا عن حسن المظهر "ذكور- إناث" وذلك نظير مكافأة مالية طوال فترة التدريب.

وأشار "راضي" إلى عقد اختبار بعد انتهاء فترة التدريب التي تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، لتعيين من يجتازون الاختبارات، ومن يوفق، وسيكون الراتب بين 4 إلى 5 آلاف جنيه.

وأعلنت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين أنها تقوم بالتعاون مع نقابة التجاريين بالقاهرة بتنظيم دورات تدريبية لأبناء الزملاء الصحفيين لخريجي كليات التجارة وما يعادلها في فروع التسوق والمحاسبة والمراجعة والعمل المصرفي والموارد البشرية لتأهيلهم لسوق العمل، وأن الأوراق المطلوبة صورة المؤهل الجامعي وصورة كارنيه الطالب وصورة كارنيه عضو النقابة.

كما أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن منحة مجانية تدريبية لشهري ديسمبر ويناير المقبلين، وذلك لشباب الدلتا في 6 تخصصات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهي منحة مماثلة لما أعلنته النقابة أيضًا لشباب المهندسين بالصعيد.

وقالت النقابة في بيان عنها، إن المنحة تأتي في إطار التعاون بين نقابة المهندسين ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن "مبادرة شباب مصر الرقمية" للمهندسين خريجي سنوات من 2012 حتى 2020، بمناسبة افتتاح مقر المعهد القومي للإتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية، بفروع الدقهلية والمنوفية وذلك في 6 مجالات.

وأوضحت النقابة أن مميزات المنح تشمل مكافأة تحفيزية شهرية، وتطبيقًا عمليًا 100% على أجهزة المعامل بالمعهد، وشهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، وشهادات أكاديمية من الشركات العالمية للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية.