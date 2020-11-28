حفر أعمق بئر بسيوة لري 350 فدانا والأهالي ينحرون الذبائح احتفالا

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، عن بدء ضخ المياه من بئر منطقة بني بير بواحة سيوة، على عمق نحو ١٠٠٠م، ليكون أول بئر يصل لهذا العمق لري الزراعات على مساحة ٣٥٠ فدانا واستصلاح مزيد من الأراضي، ضمن خطة زيادة الرقعة الزراعية، وسط فرحه غامرة من الأهالي عقب الانتهاء من حفر البئر.

وقال العميد عصام عبد الغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، إن أعمال تفجير البئر العميق لري الزراعات بمنطقة بني بير بواحة سيوة، يأتي ضمن اهتمام المحافظة وحفر عدد من الآبار لخدمة أهالي سيوة، حيث يجرى العمل في الوقت الراهن على حفر البئر العميق لري الزراعات بمنطقة الطبو، وحفر آخر لتوفير مياه الشرب بمنطقة الأمهات، ضمن خطة الدولة لتوفير مياه الري للمناطق القابله للاستصلاح الزراعي.

وأكد المهندس سمير غنيم، وكيل وزارة الري بمحافظة مطروح، أن البئر يقوم بضخ وتصريف ٢٥٠ متر مكعب في الساعة، ومن المستهدف أن يروي مساحة تقدر بحوالي ٣٥٠ فدانا.

من جانبهم، وجه أهالي واحة سيوة، ومنهم الشيخ يوسف كيلاني، شيخ قبيلة الظناين في الواحة، شكرهم إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الاهتمام الذي يوليه لواحة سيوة في القطاعات المختلفة وفرحتهم بما يتم من مشروعات لتنمية الثروة الزراعية وتحقيق الاستقرار لجميع المزارعين.

وشارك الشيخ عمر راجع، شيخ قبيلة أولاد موسى بسيوة، في الاحتفالية، بمشاركة ممثلي شيوخ قبائل الواحة، وأعضاء اللجنة الدائمة لمياه الري، وأهالي سيوة من مزارعي المنطقة.

ونحر المزارعون الخراف أمام البئر الجديد، تزامنا مع انطلاق أعمال التفجير للبئر، وبدء ضخه للمياه للأراضي الزراعية المحيطة، تعبيرا عن الفرحة والسعادة لوجود مصدر مياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وزيادة الرقعة الزراعية من الأراضي المستصلحة الجديدة.