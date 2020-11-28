خريطة سقوط الأمطار خلال 4 أيام: خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم، تحديثا بالأماكن المتوقع سقوط أمطار بها على مستوى الجمهورية، في الفترة من يوم غدِ الأحد الموافق 29 نوفمبر الحالي، وحتى الأربعاء الموافق 2 ديسمبر المقبل.

الأحد 29 نوفمبر

يتوقع خبراء الأرصاد انعدام فرص سقوط الأمطار غدًا على مستوى المحافظات.

الاثنين 30 نوفمبر

ويتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مطروح والسلوم.

الثلاثاء 1 ديسمبر

أما يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - السلوم - بورسعيد - العريش - رفح"، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية".

الأربعاء 2 ديسمبر

ويتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - السلوم"، وتكون متوسطة على بعض المناطق من "بورسعيد - العريش - رفح"، وتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية".

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس لطيف نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه والبحري والسواحل الشمالية، وطقس معتدل نهارًا، والرياح معتدلة، بارد ليلًا على جنوب سيناء، وطقس لطيف نهارًا على شمال الصعيد، معتدل نهارًا على جنوبه، والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلًا على كليهما.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة 22 13

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 22 11

طنطا 21 13

شبين الكوم 22 12

دمنهور 22 13

بلطيم 21 13

مطروح 22 12

السلوم 21 10

سيوة 21 07

بورسعيد 21 15

دمياط 21 15

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 12

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 13

العريش 21 14

رفح 20 13