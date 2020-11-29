لو قدامك تعديات أو واقعة فساد في المحليات.. تعرف على طريقة الإبلاغ

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن فرق عمل تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة وقيادات المحافظات لاستقبال شكاوى واقتراحات المواطنين فيما يتعلق بمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى المخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد.

واضاف قاسم لـ"الوطن"، إن من حق أي مواطن لديه مشكلة أو وجد مخالفة بناء جديدة أو تعديات على الأراضي أوتدني مستوى النظافة أو وقائع فساد عليه على الفور إبلاغ الوزارة دون تردد من أي مكان موجود فيه، حيث يتم تلقي تلك الشكاوى عبر وسائل التواصل أما عن طريق رقم "الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية لمبادرة صوتك مسموع على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والبريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg.

وأشار إلى أنه يتم التفاعل على الفور مع أي شكوى والتعامل معها بكل جدية لنيل رضا المواطن وإزالة أسباب الشكوى.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أنه تم ضخ استثمارات بحوالي مليار جنيه بقطاع الطرق والنقل ضمن استثمارات المرحلة الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة، وتضمنت هذه الاستثمارات 350 مشروعاً طرق بأطوال حوالي 550 كيلو مترا وإنشاء ورفع كفاءة 32 كوبري وفق توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى.

وأضاف جاد الكريم أن استثمارات التنمية المحلية في قطاع الإنارة العامة تضمنت 482 مشروعاً باستثمارات إجمالية حوالي 900 مليون جنيه تشمل رفع قدرات شبكة الكهرباء العامة من خلال توريد وتركيب المحولات ، ومضاعفة إعداد أعمدة الانارة العامة والكشافات لتغطية كافة طرق وشوارع التجمعات الريفية المستهدفة وإحلال وتجديد أسلاك شبكات الكهرباء .

كما كشف مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية عن أن المحافظات نجحت فى انهاء تنفيذ 188 كيلو من شبكات الطرق المستهدفة حتى الآن، كما انتهت من تنفيذ 125 مشروع من مشروعات قطاع الإنارة العامة وجاري نهو باقي المشروعات قبل نهاية العام المالي الجاري .

الجدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت مطلع العام المالي الماضي تستهدف 1000 تجمع ريفي حتى نهاية العام المالي 2023/2024 ، وتنفذ المبادرة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاسكان و التربية والتعليم ، الشباب والرياضة والزراعة ، الري ، القوى العاملة .

وكان وزير التنمية المحلية قد دشن المرحلة الثانية للمبادرة في أكتوبر 2020 باستثمارات إجمالية 9.6 مليار جنيه لتغطي 375 قرية حتى نهاية العام المالى الجارى.