معلمو المدارس الخاصة عن مبادرة توثيق عقودهم: تضمن لنا حقوقنا

يلجأ عدد كبير من المعلمين إلى التوجه للعمل بالمدارس الخاصة، بسبب عدم تواجد أماكن بالمدارس الحكومية، إلا أنها لا تحقق لهم احتياجاتهم المادية بسبب قلة المرتبات، إضافة إلى العقود غير الموثقة التي يعملون بها، ما يضعهم تحت رحمة أصحاب المدارس دون قدرة على أخذ حقوقهم كاملة، هو ما دفع نقابة المعلمين إلى تصحيح وضع المعلم بالمدارس الخاصة وحماية حقوقه.

أطلق خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مبادرة لتوثيق وتسجيل عقود معلمي المدارس الخاصة في الإدارات التعليمية، ومنحهم عضوية النقابة بامتيازاتها بداية من القرض الحسن للزواج وقيمته 15 ألف جنيه دون فوائد، والميزة التأمينية في حالة الخروج على المعاش، فضلا عن عضوية نوادي المعلمين والمصايف والتأمين الصحي بالنقابات الفرعية التابع لها.

معلمون: المبادرة في صالح المعلم والحكومة وتقضي على البطالة

أوضح المعلمون أن هذه المبادرة طال انتظارها منذ زمن، لضمان الحفاظ على حقوقهم مثل المدارس الحكومية دون تمييز، حيث قال إسماعيل محمد، معلم الرياضيات بإحدى المدارس الخاصة، إن تلك المبادرة مفيدة جدًا بالنسبة للمعلمين، حيث كان أكثر ما يؤرق المعلمين هي حقوقهم في المعاشات والتأمين والنقابة، مشيرًا إلى أن المعلمين في المدارس الخاصة يشعروا بأنهم تحت رحمة أصحاب المدارس، وفي أي وقت يمكن أن يفسخ عقودهم ويقطع عملهم، ولكن جاءت المبادرة لحمايتنا من الظلم.

وأضاف "إسماعيل" لـ"الوطن"، أن تلك المبادرة ستضمن حقوق المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة، لأن الحكومة ستكون مسؤولة عنهم وليس صاحب المدرسة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستزيل من على الحكومة عبء بطالة المعلمين بسبب الاكتفاء في المدارس الحكومية، والفائض الكبير من المدرسين غير العاملين بسبب تخوفهم من المدارس الخاصة، فبعد المبادرة سيتوجهون للعمل بالمدارس الخاصة دون خوف.

وأعربت ميار محمد، مُعلمة فنون بمدرسة خاصة، عن سعادتها بمبادرة نقابة المعلمين، مشيرة إلى أن قرار رخصة ممارسة مهنة التدريس الذي أقرته النقابة سيحمي حقوق المعلمين من أصحاب المدارس الخاصة، كما أن توثيق عقود العمل سيجعل أصحاب المدارس يلتزمون بالبنود والشروط الموجودة فيه، بعد أن كانت المدارس الخاصة تتحكم في مصير المعلم ولا تعطيه حقه كاملا، وفي أي وقت كان معرض للطرد وفسخ العقد.

بينما أشار محمد مصطفى، مُعلم الدراسات بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة الهرم، إلى أن قرار النقابة بتوثيق عقود العاملين بالمدارس الخاصة يضمن لهم حقوقهم في المعاشات والتأمينات مثل العاملين بالمدارس الحكومية، مناشدًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم مثل باقي العاملين، حيث أن راتبه بالمدرسة التي يعمل بها 700 جنيه لا تغطي تكاليفه الشهرية.

نقيب المعلمين: المدارس الخاصة ترسل عقود 20% فقط من عدد معلميها

وكان نقيب المعلمين شدد خلال حديث له، اليوم، على ضرورة إقرار رخصة ممارسة مهنة التدريس، وعمل كود بمواصفات محددة للقائمين على التعليم لحمايتهم، وبالتحديد في المدارس الخاصة التي يحدد أغلب أصحابها مرتبات المعلمين حسب أهواءهم الشخصية دون قواعد واضحة للعمل، مشيرًا إلى أن المدارس الخاصة ترسل عقود معلميها بنسب قليلة تصل إلى 20% فقط من عددهم الحقيقي.

وأكد "الزناتي"، أن ذلك بسبب عدم وجود إحصائية دقيقة عن عدد معلمي المدارس الخاصة، والذى يتراوح ما بين 100 و150 ألف معلم في 9 آلاف مدرسة خاصة ودولية، يتقاضى عدد كبير منهم مرتبات ما بين 800 و1000 جنيه، وهذا أقل من الحد الأدنى للأجور، لعدم تطبيق المدارس الخاصة لائحة مالية واضحة في ظل غياب رقابة عليها من مسؤولي التربية والتعليم.