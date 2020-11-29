استخدم كلمة سر قوية.. كيف تحمي محفظتك الإلكترونية من الاختراق؟

تزامنًا مع تحذيرات الحكومة المصرية من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وجّهت الحكومة المصرية لجميع القطاعات الموجودة في مصر بتحويل الخدمات إلكترونيًا لتجنب الازدحام والتجمعات، والتي تعتبر بيئة خصبة لانتقال الفيروس بشكل سريع لأعداد كبيرة، وتوجهت البنوك أيضًا إلى الاعتماد على خدمات الإنترنت البنكية والمحافظ الإلكترونية بشكل كبير، ليتمكّن العميل من دفع الفواتير وشراء المنتجات دون استخدام النقود التي قد تحمل الفيروس.

ومع إقبال الكثير من المواطنين على استخدام المحفظة الذكية، تقدم "الوطن" نصائح للحفاظ على محفظتك الذكية من الاختراق وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

نصائح الحفاظ على المحفظة الذكية من الاختراق

- إنشاء كلمة مرور قوية للمحفظة.

- استخدم كلمة مرور فريدة يصعب تخمينها للمحفظة لمنع مخاطر الاختراق.

- حافظ على بيانات تسجيل الدخول للمحفظة.

- تجنب كتابة معلومات الدخول إلى المحفظة الإلكترونية أو حتى حفظها في ملف غير محمي لتجنب سوء استخدامها.

- تجنب استخدام الشبكات اللاسلكية العامة غير المؤمنة.

- تأكد من إبقاء تطبيق المحفظة مُحدثًا بشكل دائم.

- يجب تفعيل كلمات سر قوية للهاتف المحمول الخاص بك قبل استخدام المحافظة الإلكترونية.

- احرص على تفعيل كلمات المرور القوية على الهاتف المحمول والتابلت، كما يجب استخدام خدمات الأمان الإضافية المتاحة لتلك الأجهزة.

- تجنب الإفصاح عن أي معلومات خاصة بك مثل كلمات السر أو أرقام حسابات الدفع عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

- يجب على مستخدم المحفظة البنكية قراءة الشروط والأحكام بعناية متقنة، إذ أنها تعتبر التزامًا قانونيًا عليك.

- ينصح بتثبيت برامج الحماية على هاتفك المحمول مثل برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الخبيثة.

- يجب على مستخدم المحفظة إبلاغ البنك في حال تخليه عن رقم الهاتف المحمول المستخدم في إنشاء حسبا المحفظة تمهيدًا لإغلاق الحساب.

- يجب على المستخدم توخي الحذر في حال تنزيل تطبيق المحفظة من خلال الـMobile Store والتأكد من أنّ المحفظة تابعة للبنك المراد إنشائها به.