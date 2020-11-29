المصنع المنتج للقاح كورونا المصري: 15 ألف عبوة قريبا للتجارب الإكلينيكية

قال الدكتور أحمد السنوسي، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة والمستشار العلمي لمصنع إنتاج اللقاح المصري لكورونا، إن اللقاح المصري covied vacc1، سيكون آمنا وذا فاعلية، لأنه يعمل على تحفيز الجهاز المناعي لجسم الإنسان، مؤكدا تصنيع 15 ألف عبوة على 3 مجموعات كمرحلة أولى للتجارب الإكلينيكة على الحيوانات للتأكد من فعاليتها، بعد الموافقة عليه من هيئة الدواء.

وأكد السنوسي أن أي لقاح كورونا في العالم لا يعطي مناعة أكثر من 4 شهور، وسيتم التحصين كل موسم طالما الوباء ساري، لافتاً إلى أن التعامل سيكون مثل طبيعية التعامل مع الإنفلونزا العادية لأن سلالة كورونا تتسم بهذه الخصائص.

وأضاف أن هية الدواء المصرية تتابع لحظة بلحظة جميع متطلبات ملف اللقاح المصري مع المصنع الذي سيقوم بالتصنيع، وذلك للتأكد من فعالية اللقاح وإيجابيته، متابعا: "إحنا بنجهز الملف ليقدم ككل للجهات المعتمدة العالمية والمحلية".

ونوه إلى أن للقاح المصري أعراض مثل باقي اللقاحات تتمثل في السخونة، مشيراً إلى أن المادة المنشطة المستخدمة في اللقاح مخففة ولا توجد لها تأثيرات ضارة، وعندما يتم حقنها في 1000 شخص، فإن عدد الأشخاص المتوقع أن يكون هناك أثر لموقع الحقن يكمن في 3 أو 5 أشخاص، وذلك نتيجة الحساسية المفرطة لديهم.

وتابع أن الفاكسين المصري للقاح يعتبر أول لقاح يتم تحضيره وإجراء التجارب الإكلينيكة على المتبرعين، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء وأخذ الموافقة النهائية من قبل هيئة الدواء المصرية بشأن تجهيزات المصنع، سيتم تصنيع 15 ألف عبوة على 3 مجموعات كمرحلة أولى للتجارب الإكلينيكة على الحيوانات للتأكد من فعاليتها.

وأكمل أن المصنع معد لتجهيز كميات كبيرة من اللقاح وطرحها في حال الموافقة الموافقة عليه وثبوت نجاحه، مشيراً إلى أن المكان الذي يجرى تجهيزه لخطوط الإنتاج المتعلقة بالفاكسينات جاهزة لاستيعاب كافة المعدات التي تؤهلها لتصنيع الملايين من عبوات اللقاح المصري.