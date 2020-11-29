بيان خدمة أو إصابة.. خدمات إدارة السجلات العسكرية للمواطنين إلكترونيا

أعلنت إدارة السجلات العسكرية، إنشاء الموقع الإلكتروني التالي: https://seglat.mod.gov.eg/ ، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة للتيسير على المواطنين والاستفادة من التطور التكنولوجي لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمي.

ويهدف الموقع لاستخراج جميع الشهادات والخدمات إلكترونيًا، واستلامها من أقرب مكتب سجلات عسكرية لطالب الخدمة، إذ يمكن التواصل مع إدارة السجلات العسكرية للرد على الاستفسارات أو الشكاوى على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام: واتس آب 01551090961، وللشكاوى 22722037 02.

"الوطن" تجولت داخل الموقع الإلكتروني الذي جرى تدشينه قبل قليل، لرصد أبرز الخدمات المُقدمة للمواطنين، والتي جاءت كما يلي:

يتيح لك الموقع بعد الضغط على "خدمات" الموجودة أعلى الصفحة، إمكانية الاختيار من بين العديد من الخدمات، والتي جاءت كالتالي:

- بيان مشاركة في تأمين الوطن أثناء ثورة 25 يناير 2011.

- إصدار تالي لشهادة إنهاء الخدمة العسكرية للمنتهي خدمتهم لأسباب.

- شهادة خبرة.

- استخراج خطاب 20% بدل مرافق (عجز كلي).

- بيان ضم مدة خدمة مضاعفة في المعاش.

- بيان أسر.

- بيان للتأمين الصحي لضباط الصف.

- بيان نسب عجز نموذج.

- تصحيح الاسم للتجنيد.

- بيان مدة خدمة.

- بيان إصابة.

- بيان جزاءات ومحاكم.

- بيان خدمة اليمن.

- بيان خدمة بدول الخليج.

- خطاب مناطق نائية.

- بيان تصحيح اسم للمعاشات.

- بيان تدرج الراوتب.

- بيان إصابة مستدعى.

- بيان مدة تكليف، والمستندات المطلوبة: صورة من أمر التكليف بداية ونهاية (إن وجد).

- بيان خدمة مستدعى، والمستندات المطلوبة: أصل خطابات الاستدعاء ( بداية ونهاية الاستدعاء)، أو خطاب من إدارة السلاح بمدة الاستدعاء في حالة ضم المدة المضاعفة، وبطاقة الرقم القومي (سارية)، وصورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

- بيان وفاة، والمستندات المطلوبة: شهادة الوفاة /نعي وزير الحربية، وصورة بطاقة الرقم القومي لطالب الخدمة(سارية) لأقرب الأقارب حتى الدرجة الثانية.

- بيانات رخص القيادة "بدل فاقد".

- بيان استشهاد/ فقد، والمستندات المطلوبة: شهادة الوفاة /نعي وزير الحربية، وصورة بطاقة الرقم القومي لطالب الخدمة(سارية) لأقرب الأقارب حتى الدرجة الثانية.

- بيان تقييم شهادة عسكرية لضباط الصف، والمستندات المطلوبة: المؤهل الدراسي الذي تطوع به الفرد.

- تصديق العمل بالقوات الأجنبية، والمستندات المطلوبة: أصل عقد العمل (مترجم وموثق )، وصورة منه.

- تعديل درجة الأخلاق بشهادة إنهاء الخدمة العسكرية، والمستندات المطلوبة: فيش جنائي بعد عام للموقع عليهم عقوبات انضباطية رد اعتبار للموقع عليهم محكمة عسكرية / مدنية.

- تحقيق الشخصية العسكرية لضباط الصف المستحقين، والمستندات المطلوبة: المستحقين (عدم اللياقة الطبية – مادة 109 – بلوغ السن القانوني)، والاستلام لهذه الخدمة من خلال الإدارة فقط وليس من خلال المحافظات، وبطاقة الرقم القومي (سارية) معاش.

- شهادة وفاة بدل فاقد، والمستندات المطلوبة: شهادة الوفاة / نعي وزير الحربية، وصورة بطاقة الرقم القومي لطالب الخدمة(سارية) لأقرب الأقارب حتى الدرجة الثانية.

- إصدار تالي لشهادة إنهاء الخدمة العسكرية، والمستندات المطلوبة: نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط لم يمض على تاريخ إصداره أكثر من 7 أيام.

- إصدار / تجديد البطاقة العلاجية الشخصية للمنتهي (لضباط الصف)، والمستندات المطلوبة: عدد (2) صورة شخصية 4×6 للفرد ألوان حديثة.

- إصدار / تجديد البطاقة العلاجية الشخصية للمجندين المنتهي خدمتهم لعدم اللياقة الطبية (بسبب الخدمة)، والمستندات المطلوبة: عدد (2) صورة شخصية 4×6 للفرد ألوان حديثة.

- إصدار بطاقة علاجية لأسر الشهداء والمفقودين، والمستندات المطلوبة: عدد (2) صورة شخصية 4×6 للفرد ألوان حديثة، وبطاقة الرقم القومي سارية للزوجة، وقيد فردي للبنت لمن تجاوزت سن 18 عامًا، وقيد فردي للزوجة حديث، وبطاقة رقم قومي للأولاد بعد بلوغ 16 عامًا، وشهادات الميلاد لمن هم أقل من 16 عامًا، وقسيمة زواج.

- إصدار / تجديد البطاقة العلاجية العائلية (زوجة/ أبناء) للمنتهي خدمتهم (ضباط الصف)، والمستندات المطلوبة: عدد (2) صورة شخصية 4×6 للفرد ألوان حديثة، وبطاقة الرقم القومي سارية للزوجة، وقيد فردي للبنت لمن تجاوزت سن 18 عامًا، وقيد فردي للزوجة حديث، وبطاقة رقم قومي للأولاد بعد بلوغ 16 عامًا، وشهادات الميلاد لمن هم أقل من 16 عامًا، وقسيمة زواج، وقيد عائلي باسم ضابط الصف في حالة تعدد الزوجات.

- طلب صرف معاش استثنائي (للعسكرين السابقيين أو المستحقين عنهم في حالة الوفاة)، والمستندات المطلوبة:

1. التماس باسم السيد مدير إدارة السجلات العسكرية مقدم من شخص مقدم الطلب أو الزوجة في حالة الوفاة يقدم أقارب المتوفي حتى الدرجة الأولى (الأبناء - الزوجة - الوالدين).

2. بيان حاسب آلي معتمد ومختوم من التأمينات الاجتماعية يفيد بكافة بيانات التغطية التأمينية (قطاع عام/خاص/حكومي).

3. شهادة من وحدة التضامن الاجتماعي تفيد بأن الفرد لا يتقاضى معاش ضماني أو مساعدة مالية أو معاش تكافل وكرامة.

4. صورة من شهادات الميلاد للأبناء.

5. صورة بطاقة الرقم القومي للأشقاء والوالدين.

6. استيفاء إقرار البيانات ورسم كروكي يوضح دائرة محل الإقامة تفصيلا وتحديد أقرب هدف شهير.

7. قيد عائلي فردي للأرملة بعد وفاة المتوفي إذا كان الطلب مقدم من أرملته.

8. بيان قيد عائلي كامل البيانات معتمد ومختوم (حديث).

9. تقدم الإجراءات بمعرفة الشخص نفسه (طالب المعاش) طوال أيام الأسبوع بإدارة السجلات العسكرية.

10. يستحق تقديم طلب معاش استثنائي في خلال عامين فقط بعد انتهاء الخدمة بالقوات المسلحة.

- إنهاء الخدمة للمجندين الهاربين كبار السن، والمستندات المطلوبة:

1. تحقيق الشخصية العسكرية.

2. قسيمة زواج.

3. عدد (2) صورة شخصية 4×6 للفرد ألوان حديثة.

4. نهو إجراءات كبار السن الهاربين والذين بلغو من العمر 30 عامًا إذا كان غيابهم قبل 2004/5/25 .

5. نهو إجراءات كبار السن الهاربين لمن تجاوز سن الـ36 عاما مهما كان تاريخ غيابه أو مدة الغياب التي ارتكبها.

6. إحضار فيش جنائي حديث موجه لإدارة السجلات العسكرية.

7. أصل شهادة قيد الميلاد رقم القومي.

8. صورة البطاقة الورقية القديمة.

9. دفع الرسوم المقررة بإدارة السجلات العسكرية.

10. دوسيه كرتون.

11. إيضاح معاملة من منطقة التجنيد التابع لها.

12. تقدم الإجراءات بمعرفة الشخص نفسه، يوم الأحد من كل أسبوع بإدارة السجلات العسكرية.

- إصدار تالي لشهادة إنهاء الخدمة العسكرية بحجم تحقيق الشخصية، والمستندات المطلوبة: نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط لم يمض على تاريخ إصداره أكثر من 7 أيام، ويتم استلام الخدمة من خلال المحافظات الآتية فقط (الشرقية – طنطا – القاهرة – الجيزة – أسيوط).

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمات

وإضافة للمستندات المطلوبة والسابق ذكرها لكل خدمة على حدى، يطلب الموقع المستندات العامة الآتية:

- بطاقة الرقم القومي (سارية).

- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

كيفية استخراج الخدمة عن طريق الموقع

- تسجيل طلب استخراج الخدمة عن طريق إدخال الرقم العسكري والرقم القومي والموقف من الخدمة وتحديد الدرجة "جندي - عريف - رقيب - رقيب أول - مساعد - مساعد أول - ملازم مجند"، ثم إدخال تاريخ الميلاد ومحل السكن والعنوان التفصيلي وعدد النسخ الأصلية المطلوبة (بحد أقصى 5 نسخ).

- تحديد مكان الاستلام سواء عن طريق إدارة السجلات العسكرية للقوات المسلحة بمدينة نصر، أو مكاتب إدارة السجلات العسكرية بالمحافظات.

الاستعلام عن الطلب

ويمكنك الاستعلام عن الطلب المقدم من خلال الموقع عن طريق إدخال الرقم العسكري والرقم القومي وتاريخ الميلاد والضغط على استعلام.