الساقطة والجنوبي.. فرقتهما الميول الجنسية وجمعهما كمين الآداب

"الساقطة والجنوبي".. حكايتان بدأت كل منهما في محافظة مختلفة، الأولى بطلها قادم من بني سويف، حيث كان يروج لشذوذوه، والثانية تبحث عن العهر والرذيلة في شوارع القاهرة، التفاصيل الصادمة التي سجلتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، كشفت عن سقوط بطلي الحكايتين في كمين واحد لمباحث الآداب في مدينة نصر بالقاهرة.

الحكاية الأولى

الحكاية الأولى لشاب ذي ميول شاذة، أنشأ صفحة على أحد المواقع عبر الإنترنت، يعلن فيها استعداده لممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه بدون عمل ومقيم بمحافظة بني سويف، وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة الفجور مقابل مبلغ مالي.

وأضاف أنه أنشأ الصفحة لذات الغرض، كما ضُبط بحوزته هاتف محمول يحوي الرسائل والمحادثات الخاصة الدالة على نشاطه المؤثم ومبلغ مالي من متحصلات ممارساته.

استدراج وفخ

كان الايقاع بالمتهم يحتاج إلى تلبس، ومن ثم جرى استدراجه بواسطة أحد الضباط والذي راسله عبر صفحته، واستدرجه إلى القاهرة، فاستقل المتهم القطار ليقابل صيده الثمين، وفي أحد الكافيهات بمدينة نصر، فوجئ المتهم بأن صيده ليس سوى ضابط شرطة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، وبدلا من أن يلبي رغباته، وضع الكلابشات في يده، وقام بالتحفظ على الهاتف الذي يحوي المراسلات.

الحكاية الثانية

على مقهى آخر في مدينة نصر، كان ضابط شرطة يتنكر لاستقبال فتاة عشرينية كان يتعقبها عبر صفحتها على فيس بوك، والتي أعلنت من خلالها عن رغبتها في الزواج العرفي لمدة 7 أيام، ونشرت الفتاة صورًا مثيرة لجذب الشاب.

وبحسب مباحث الآداب، فإن الفتاة استغلت منصات التواصل الاجتماعي في جذب راغبي المتعة الحرام وممارسة الرذيلة معهم نظير مبالغ مالية.

5 آلاف جنيه في الأسبوع

كان اللقاء بغرض تسلم الفتاة 5 آلاف جنيه، مقابل زواج عرفي لمدة أسبوع، لكنها لم تتسلم المبلغ، حيث فوجئت وهي تستعد لكتابة ورقة الزواج العرفي، بالضابط يكشف لها عن هويته، ويلقي القبض عليها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، قيام المسؤولة عن إحدى الصفحات على فيس بوك، بنشر صور فتيات وبعض العبارات التي تبدي من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

وأقرت المتهمة في التحقيقات، بنشاطها في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وأضافت أنها أنشأت الصفحة لذات الغرض، كما ضُبط بحوزتها هاتف محمول يحوي الرسائل والمحادثات الخاصة بممارسات تدل على نشاطها.

البورش.. مصير واحد

وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين، بتهمة التحريض على الفسق ونشر محتوى جنسي فاضح على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهما في ممارسة الرذيلة، وواجهتهما النيابة بتحريات مباحث الإنترنت والآداب، والتي أدانتهما، وعثر على محادثات نصية مع زبائنهما تؤكد نشاطهما.