حظر تجوال في سان فرانسيسكو الأمريكية حتى 21 ديسمبر المقبل

قررت سلطات مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، فرض حظر تجوال، اعتبارا من يوم غد الاثنين، وذلك على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن رئيس البلدية لوندون بريد، قوله إن المتاجر غير الأساسية ستُغلق، وإن التجمعات ستُحظر من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، وهو إجراء سيظل ساريا حتى 21 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستشمل أيضا مقاطعة سان ماتيو القريبة من سان فرانسيسكو.

وكتب بريد، على تويتر: "هذه أخطر الأوقات التي نواجهها خلال هذه الجائحة. لا تُسافروا ولا تنظموا تجمعات. يجب علينا السيطرة على هذا الأمر، ولا يمكننا ترك الأمور تسير بهذا المعدّل".

وكانت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قررت في وقت سابق، حظر معظم التجمعات العامة والخاصة موقتا، على خلفية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالمدينة.

وقالت السلطات في كبرى مدن ولاية كاليفورنيا، إن "كل التجمعات العامة والخاصة لأفراد لا ينتمون إلى أسرة واحدة، محظورة لفترة ثلاثة أسابيع على الأقل، وذلك حتى 20 ديسمبر، باستثناء المراسم الدينية والتظاهرات".

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 13 مليونا و244 ألفا و417 حالة، وذلك عقب تسجيل 155 ألفا و596 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ارتفعت إلى 266 ألفا و47 حالة، وذلك عقب تسجيل 1189 حالة وفاة جديدة أمس.