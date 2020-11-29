إصابة 62 شرطيا في مظاهرات ضد قانون "الأمن الشامل" بفرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أحدث حصيلة للتظاهرات ضد قانون "الأمن الشامل" بإصابة 62 شخصا في صفوف الشرطة "39 في الأقاليم و23 في باريس".

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، حسبما ذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية الفرنسية، اليوم، إنه تم اعتقال 81 شخصا في جميع أنحاء البلاد بينهم 46 شخصا فقط في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت مظاهرات حاشدة في عدة مدن فرنسية قد انطلقت أمس تنديدا بقانون "الأمن الشامل" في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة وتنص المادة 24 من القانون، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".

كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية تؤكد أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.