طرق حجز تذاكر أفلام ومحاضرات "القاهرة السينمائي" في دورته الـ42

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فتح باب حجز تذاكر أفلام الدورة الـ42 للجمهور، وذلك عبر زيارة الموقع الرسمي للمهرجان http://www.ciff.org.eg، ابتداءً من 30 نوفمبر الحالي، وكذلك بتحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمهرجان على الموبايل، والذي يُمكنك من شراء التذاكر إلكترونيًا بشكل مسبق والحصول عليها من شباك التذاكر قبل العرض بـ30 دقيقة.

مزايا بطاقات المهرجان

تتيح لك البطاقات مشاهدة الأفلام وحضور الندوات والمحاضرات وجلسات النقاش مجانًا، ويمكنك حجز التذاكر مُسبقًا "بحد أقصى يومين قبل ميعاد العرض" في أي من شبابيك التذاكر المخصصة، وتتيح لك بطاقتك المزايا الآتية:

- بطاقة الصناعة/ الصحافة/ الضيوف: 4 تذاكر مجانية في اليوم (تذكرة لكل عرض/محاضرة).

- بطاقة الطلاب/ النقابات: 3 تذاكر مجانية في اليوم الواحد (تذكرة لكل عرض/ محاضرة).

- محبو السينما من الفئات المختلفة: الذين لم يحصلوا على بطاقات للمهرجان، لديهم فرصة الحصول على بطاقات أخرى بأسعار مخفضة تتيح لهم حضور 15 فيلمًا أو ندوة أو محاضرة، لا تشمل عروض السجادة الحمراء، بسعر 300 جنيه.

جدول عروض الأفلام

أماكن ومواعيد شباك التذاكر والأسعار

دار الأوبرا المصرية

- 1 : 2 ديسمبر: من الساعة 11 صباحًا حتى 3:30 عصرًا.

- 3 : 9 ديسمبر: من الساعة 11 صباحًا حتى 10:30 مساءً.

- سعر التذكرة العادية: 35 جنيهًا.

أسعار تذاكر عروض السجادة الحمراء

- أوكسترا: 80 جنيهًا.

- الصالة: 70 جنيهًا.

- البلكون: 60 جنيهًا.

- المحاضرات: 40 جنيهًا.

سينما أوديون

- 3 : 10 ديسمبر: من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 11 مساءً.

- سعر التذكرة العادية: 35 جنيهًا.

فندق ماريوت القاهرة

- 2 : 4 ديسمبر: من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً.

- 5 : 7 ديسمبر: من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

- 8 : 10 ديسمبر: من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً.

علمًا بأنّ شباك تذاكر الفندق لحاملي البطاقات الرسمية للمهرجان فقط.

يذكر أنّ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.