إخلاء سبيل اليوتيوبر "شاور" بعد ضبطه بطبنجة في طنطا بكفالة 3 آلاف جنيه

كشفت مصادر في نيابة طنطا، عن إخلاء سبيل اليوتيوبر "ع.خ.م"، 23 عامًا، والشهير بـ"شاور"، وذلك بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في واقعة ضبطه على طريق القاهرة – الإسكندرية، بنطاق مدينة طنطا، داخل سيارة ملاكي منتهية التراخيص، وحيازته طبنجة صوت.

وضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية، أمس السبت، اليوتيوبير الشهير "شاور"، وبحوزته سلاح ناري، وكان يستقل سيارة منتهية التراخيص، وذلك أثناء مروره من أمام قوة تأمين على طريق "طنطا- الإسكندرية" الزراعي.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء محمد عمران، مدير مباحث الغربية، يفيد بتمكن النقيب أحمد إبراهيم، الضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، المكلف برئاسة قوة تأمين السريع "طنطا- اسكندرية" الزراعي، من القبض على (ع. خ. م ) 23 سنة، يوتيوبر شهير، ملقب باسم "شاو" وبحوزته طبنجة صوت، مستقلًا سيارة جيب شيروكي منتهية التراخيص، وجرى تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 29455 لسنة 2020 جنح أول طنطا، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من القبض على والد الطفل صاحب ميكروباص المحلة الذي كان يقوده نجله وتسبب في اقتحام أحد المحال التجارية الشهيرة بالمحلة، وإصابة 5 أشخاص بمنطقة السبع بنات بدائرة قسم ثان المحلة.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كان يقودها طفل، واختلت عجلة القيادة فى يده ما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية واقتحام محل حلواني شهير، والمصابون هم، إبراهيم عبد الله الشيخ 37 سنة مقيم بمنطقة المحجوب، عمرو السيد 32 سنة مقيم بمنطقة سكة الوسطي، وآية سامح أحمد حسين 21 سنة مقيمة بشارع الجلاء، ولقيت مصرعها، ومحمد رمضان أبو زين 28 سنة مقيم بشارع الإنتاج، عمرو دسوقي سلطان 3 سنوات مقيم ميدات الشون.