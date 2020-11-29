"نريدها جمعة بيضاء".. تجار يطالبون باستمرار التخفيضات لتنشيط المبيعات

طالب مستهلكون وتجار امتداد تخفيضات "الجمعة البيضاء" لتصبح خلال أشهر الشتاء بدلا من اقتصارها على وقت محدد، وخاصة على السلع الغذائية والاستهلاكية "الملابس والأحذية والأثاث والديكور والهواتف والأدوات المنزلية وبعض الإلكترونيات"، لتحفيزهم على مزيد من الشراء.

"المواطنون" الذين استطلعت "الوطن" آراءهم، أعربوا عن رغبتهم في استمرار العروض وخاصة أن التخفيضات تمثل فرصاً جيدة للشراء مع حالة الركود التي تشهدها الأسواق.

وقالت هند محمد، مواطنة، إن تخفيضات الجمعة البيضاء تسهم في شراء عدد كبير من السلع والمنتجات وتحفز المواطن على مزيد من الشراء نتيجة للتخفيضات التى تتراوح نسبتها بين 20 و60%.

وأضافت أن التخفيضات تشمل منتجات عدة، على رأسها الملابس والأحذية والحقائب والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والنظارات وغيرها، بجانب طرح منافذ بيع بعض المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن التخفيضات توفر فرصاً جيدة للشراء.

وأكد أحمد جميل، مواطن، أن التخفيضات أتاحت له شراء بعض السلع، خصوصاً الملابس الشتوية، حيث أتاحت بعض المحال تخفيضات على بعض الموديلات الجديدة من الملابس الشتوية الماركات، مطالبا بمد التخفيضات خلال أشهر الشتاء حتى يستطيع المستهلكون شراء ما يلزمهم.

وقالت سامية التوني، مواطنة، إنها تنتظر هذه العروض من العام للعام وتقوم بعمل جمعيات لشراء ما تحتاجه بنصف الثمن.

وأوضحت نهى أحمد، وكيلة إحدى العلامات التجارية الشهيرة في أدوات التجميل، أن هناك زيادة في المبيعات تصل إلى 50%، خلال تخفيضات الجمعة البيضاء، مشيرة إلى أنها تدرس استمرار هذه التخفيضات لزيادة المبيعات.

وأكد محمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، نجاح عروض معارض الأثاث بدمياط في ترويج مبيعاتهم من خلال العديد من الخصومات والعروض التي تقدمها المعارض المشتركة بالحدث، بتخفيضات تصل إلى 40%، بالإضافة إلى خصومات أخرى في قطاعات الخدمات مثل المطاعم والفنادق والحلويات.

وأضاف "الزيني" أن عروض الجمعة البيضاء استفاد منها الصانع والتاجر وأصحاب المطاعم ومصانع الحلويات، الأمر الذي أنعش معه سوق الأثاث بدمياط خاصة والسوق التجارية عامة، ولأول مرة تفتح المعارض أبوابها في يوم الجمعة، وكان حدثا استثنائيا، حقق فيه العارضون مبيعات لم تحدث منذ الصيف الماضي.