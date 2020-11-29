انتهاء المرحلة الأولى لتبطين وتأهيل ترعة زكريا والطوبجي بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، إنه تم تكثيف حملات المتابعة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة.

وأضاف أن الحملات تشمل الوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها من المرحلة الأولى من تبطين الترع، وما تم تنفيذه حتى الآن، وما سيتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الري خلال الفترة المقبلة، حيث يستهدف المشروع تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم وبتكلفة قدرها 1.455 مليار جنيه، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا كمرحلة أولى.

وأكد القاضي، أن تلك الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردودا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، حيث تسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشكلات توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية.

من جانبه، تابع العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال المرحلة الأولى، التي تم الانتهاء منها بترعة زكريا والطوبجي، بدائرة الوحدة المحلية لقرية دمشير، كما يجرى العمل في المرحلة الثانية من الترعة، بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا ومديرية الري والموارد المائية.