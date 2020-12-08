رغم جائحة كورونا.. 4 مشروعات قومية تنجزها المنيا والمحافظ: "لن نتوقف"

"لم ولن نتوقف" قالها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مؤكدا أن المشروعات القومية التي تجري في شتي القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة لم تتوقف بسبب أزمة كورونا، بل أن أجهزة المحافظة تعمل علي دفع العمل بالمشاريع القومية بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة الفيروس.

في أقصى جنوب المنيا وتحديدا بمركز ديرمواس، يواصل العمال، العمل ليل نهار لسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بالمستشفى المركزي، التي أوشكت على الانتهاء، لتكون من أكبر الصروح الطبية التي تخدم مراكز جنوب المحافظة.

المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ديرمواس، قالت إن المدينة تعمل على تذليل أية عقبات تعوق سرعة التنفيذ، وتسعى جاهدة لدخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن، لتحدث طفرة في الخدمات الطبية المقدمة لأهالي ديرمواس الذين يستحقون الحصول على أفضل خدمة في كل المجالات.

وأوضحت أن هناك متابعات يومية من محافظ المنيا لتطورات العمل بالمشروع ويتم رفع تقريرًا أسبوعيًا بمستجدات الموقف التنفيذي، يُعرض على اللواء مجدي عبد الحميد، مستشار المحافظ للمشروعات، للوقوف على أية عقبات تعوق الإسراع في إنهاء الأعمال لسرعة الافتتاح ودخول الخدمة في أسرع وقت للظروف التي تمر بها مصر والعالم نتيجة انتشار فيروس كورونا والحاجة إلى هذا الصرح الطبي الذي سيضم العديد من الأقسام والتخصصات الطبية الجديدة وأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية المتخصصة.

ومن أهم المشروعات التي تشهدها المحافظة، محور سمالوط الحر على النيل، والذي قارب على الانتهاء، ويعد أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة، حيث سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة – أسوان وبحر يوسف ) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 24 كم وعرض 21 متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلي 1.800 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.

ويسير العمل بشكل طبيعي بالمرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، التي يجرى تنفيذها بمركز سمالوط، وتستهدف تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم بتكلفة قدرها 1.455 مليار جنيه ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة لمنيا كمرحلة أولى، وتلك الأعمال تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة.

وتضم المشروعات مستشفى سمالوط النموذجي، الذي تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد به، وتجري الآن اللمسات النهائية وتلافي كافة الملاحظات البسيطة، تمهيدا لتشغيله رسمياً ودخوله الخدمة قريبا، للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المحافظة، لتكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

كما تم تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين التي تأتي فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

وقال محافظ المنيا إن أزمة كورونا لم تتسبب في إيقاف العمل بتلك المشروعات حتى لا تؤثر سلبا على عجلة الإنتاج، ولتعظيم استفادة المواطن منها، ولهذا تعمل المحافظة علي دفع العمل بالمشاريع القومية بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.

وأكد المحافظ تشديده علي سرعة استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكداً متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ جميع الأعمال، ووجّه المسئولين إلى المتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشدداً على أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله، وطالب ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.