"رئيس شعبة الألعاب": التجار سيعتمدون على هدايا كريسماس العام الماضي

قال أسامة جعفر، رئيس شعبة ألعاب الأطفال بغرفة القاهرة السابق، إن معدلات الاستيراد تراجعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة للزيادة الكبيرة فى سعر الشحن 400%، وهو ما جعل التجار يعتمدون على المخزون الراكد من هدايا العام الماضى وهو ما يجعل هذا العام لا جديد فيه فى هدايا الكريسماس.

ولفت "جعفر" في تصريحات لـ"الوطن" إلى أن الصين لا تزال تحتل المرتبة الأولى فى الهدايا الموجودة فى الأسواق، مضيفا أن هدايا الكريسماس، ومنها شجرة الكريسماس يتراوح سعرها من 5 جنيهات إلى 5 آلاف جنيه، حسب الخامة والحجم، ويوجد منها ما هو أصغر من حجم كف اليد، وتركز الأسرة على شراء الشجرة المنزلية والتى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه فيما يبدأ سعر ماسك بابا نويل من 10 إلى 40 جنيها حسب الخامة، ويبدأ سعر الزي الكامل لبابا نويل من 40 جنيها وحتى 500 جنيه.

وأشار رئيس شعبة ألعاب الاطفال بغرفة القاهرة السابق، إلى أن عقود الإضاءة وأشكال الزينة وكروت الهدايا تعتبر أسعارها في المتناول.

وبحسب تقديرات سابقة للشعبة فإن واردات مصر من هدايا الكريسماس خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 50% مقارنة بالعام 2018.

وتشير بيانات غير رسمية إلي أن واردات الهدايا الخاصة بأعياد الكريسماس تقدر بأكثر من 5 ملايين دولار.

ويراهن كثير من المستوردين على المواسم والأعياد، ومنها أعياد الكريسماس، من أجل الاستفادة من زيادة الطلب وتحريك الطلب من جانب المستهلكين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وتغير أولويات الإنفاق من جانب الأسر المصرية، وبشكل خاص بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أدت إلي توجيه جانب كبير من الإنفاق الأسري على الأدوية والقطاع الصحي ثم المنتجات الغذائية، فيما تراجع الإنفاق على قطاعات أخرى مثل الملابس الجاهزة والهدايا وغيرها.