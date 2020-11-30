5 معلومات عن أول محطة كهربائية صديقة للبيئة بالصعيد

استقبل المهندس صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الأحد، وفد الشركة الألمانية GIZ لمحطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ بمنطقة عرب أسيوط، للوقوف على البيانات التفصيلية اللازمة لإنشاء منشأة بالمحطة، لتوليد الطاقة الكهربائية من الحمأة، لتصبح أول تجربة بالصعيد للحفاظ على البيئة.

"الوطن" توضح جميع تفاصيل المنشأة فى خمس نقاط:

١- الحفاظ على البيئة بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه.

2- استحداث المنشأة أسلوب جديد لمعالجة الحمأة المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحي على مستوى محافظة أسيوط بالتعاون مع الوكالة الألمانية (GIZ)

3- المحطة جاءت بعد الانتهاء من الدراسات المساحية والبيئية والفيزيائية الشاملة للموضوع، واستجابةً للتوجهات الدولية وقرارات وزارتي البيئة والزراعة، كفكر مستحدث يستهدف تحقيق الاستفادة المادية والبيئية نحو التخلص الآمن من الحمأة.

4- تقوم الشركة بتدريب كوادر فنية من مهندسين وفنيين وكيميائيين من أبنائها، بالتنسيق مع مختصي الوكالة الألمانية (GIZ) تحت رعاية القابضة للمياه، للتدريب على كيفية التعامل مع مثل هذه المنظومة المستحدثة، في إطار إتمام الدراسة اللازمة للمشروع.

5- الحمأة تأتي أيضا في إطار تبادل الخبرات والاقتداء بالوكالة الألمانية لإطلاق أول منشأة على مستوى الصعيد.