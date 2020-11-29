شقيق العائد من الموت بكورونا يكشف مفاجآت: أصيب بجلطة وحالته مستقرة

كشف الدكتور طارق جابر شقيق المريض وحيد جابر، المريض المعروف إعلاميا بـ"العائد من الموت بكورونا في المنوفية"، أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية بشأن وفاة شقيقه وحيد بكورونا، وبعد ذلك ثبت أنه لم يتوفى، عار تماما من الصحة.

وأضاف جابر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن شقيقه أصيب بجلطة ونزيف داخلي، وأحيل لمستشفى الجامعة، ومن بعدها لمستشفى المحروقي بشبين الكوم، والحمد لله حالته الآن مستقرة، ولا توجد أي مشكلات.

ونفى ما تردد من صور عن نقل أخيه في عربة نقل، موضحا أنه عقب خروجه من مستشفى الجامعة، جرى نقله لمستشفى خاص على نفقتنا الشخصية، لافتا إلى أنه تم نقله بعد ذلك للعناية المركزة للمخ والأعصاب بقرية ببيوت خلف، مؤكدا أنه حي يرزق وموجود على السرير.

"صحة المنوفية" عن العائد للحياة: لم يصب بكورونا.. وحالته حرجة

نفى الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، ما تردد حول إعلان إحدى المستشفيات الخاصة عن وفاة مريض وتغسيله وتكفينه ثم عودته للحياه مرة أخرى، مؤكدًا أن الحالة الصحية للمريض حرجة، وتم نقله إلى مستشفى المخ والأعصاب لوضعه تحت رعاية كاملة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المريض لم يكن مصابًا بفيروس كورونا، وإنما شعر بالاعياء أول أمس، ووُضع على جهاز تنفس صناعي داخل المستشفى لخطورة حالتة الصحية.

وشهد أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أمس السبت، الإعلان داخليًا عن وفاة رجل يدعي "و. ج" جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، إثر توقف عضلة القلب نتيجة الإصابة بالتهاب رئوي حاد.

وأكد مصدر طبي، أن المريض وصل مستشفى المخ والأعصاب أمس، في حالة خطيرة جدًا ويتم التعامل معه مع طاقم طبي كامل، موضحًا أن المريض يعاني من نزيف بالمخ وكان في غيبوبة كاملة.