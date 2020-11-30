اليوم.. مطران الفيوم يتحدث عن "مجيء المسيح والقيامة" في لقاء الوعي

يلقي الأنبا أبرآم، مطران الفيوم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، محاضرة بعنوان "المجئ الثاني والقيامة العامة"، وذلك في إطار لقاءات الوعي الإيماني الأرثوذكسي لشرح بنود قانون الإيمان المسيحي، والتي تنظمها لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سيتم بث المحاضرة بشكل مباشر عبر قناة مارمرقس الناطقة بلسان الكنيسة والتي تبث من المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أولى محاضرات شرح قانون الإيمان يوم ٢٦ أكتوبر الماضي في إطار لقاءات الوعي الإيماني.

ويتوالى على تقديم تلك الموضوعات عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة إلى جانب عدد من الكهنة وأساتذة اللاهوت، حيث يستمر شرح قانون الإيمان بصفة أسبوعية على القناة ذاتها كل يوم إثنين.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شهدت خلال الأعوام الماضية، أزمة مزمنة أسمها التعاليم الخاطئة والتي اتهم بارتكابها عدد من الكهنة والخدام، وأمام تلك الظاهرة استقبل البابا تواضروس الثاني، في أكتوبر الماضي، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللجنة التنفيذية للجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس، وبحث خلال اللقاء عرض برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي الذي يحوي شرحًا لبنود قانون الإيمان المسيحي.

وألقى البابا تواضروس الثاني، وقتها محاضرة دار موضوعها حول مضمون قانون الإيمان المسيحي، وأهمية تقديم الموضوعات اللاهوتية بأسلوبٍ روحي بَنَّاء وبروح المحبة على اعتبار أن اهم ما في اللاهوت هو أن الله اقترب من الإنسان.

والأنبا أبرآم، من مواليد قنا عام 1950م، وترهبن في دير الأنبا بيشوي عام 1977م، وخدم في كنائس الإمارات وسلطنة عمان والبحرين، ورسمه البابا شنودة أسقفا على الفيوم عام 1985م، وحصل على الدكتوراه في التاريخ القبطي.