تدريب أصحاب المحال السياحية بالأقصر على التعامل مع كورونا

يعتزم اتحاد الغرف السياحة تنفيذ دورات تدريبية لأصحاب محال السلع السياحية بمحافظة الأقصر، للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا، في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد، وتزامنا مع تحذيرات الحكومة من الموجة الثانية للوباء المستجد، وضمانا لنشر التوعية الصحية بين أكبر قطاع من العاملين بالمجال السياحي، لحين تجاوز الأزمة.

وقال الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، إن التدريب تم من خلال التعاون بين كل من وزارة السياحة والآثار، والاتحاد المصري للغرف السياحية، ومشروع منحة الاتحاد الأوروبي، المدعم من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى نشر البرنامج التوعوي المشار إليه للعاملين بالمطاعم السياحية بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى برنامج تدريب المدرب TOT استمرارا للجهود المبذولة من لجنة التدريب بالاتحاد لتنفيذ حزمة برامج تدريبية تستهدف مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة السياحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وأكد أنه تم تنفيذ جميع البرامج التدريبية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والالتزام بجميع إجراءات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق مشابه، أكد ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن القطاع السياحي بالصعيد يشهد معاناة مريرة منذ بداية العام، لاسيما عقب تفشي الفيروس التاجي، الذي أوقف الرحلات الأجنبية والداخلية، مثلما عطل رحلات العمرة التي كانت تعتمد عليها الشركات لتعويض جزء من خسارتها.

وأضاف عجمي، أن شركات السياحة بجنوب الصعيد عجزت عن تجديد تراخيص الليموزين والأتوبيسات السياحية، نظرا لعدم قدرتها على العمل، وتوقف الدخل، فيما لا تزال مديونة بالفواتير السيادية مثل الكهرباء والمياه والتأمينات، بجانب الرواتب الشهرية للعاملين بدون عمل.

وطالب عجمي، بمساعدة شركات الأقصر وأسوان بشكل جدي، خشية تعرضها للإفلاس والغلق ما يهدد مستقبل السياحة في أهم بقاع الأرض، موضحا أن مبادرات البنوك لمعاونة الشركات تضع على كاهلها أقساط قروض وفوائد ربما لن تستطع الوفاء بها، خاصة بعدما تأكد من المؤشرات أن السياحة الثقافية ستكون عودتها للعمل بطيئة للغاية مقارنة بباقي الأنماط السياحية.

وأكد أن هناك بعض الشركات السياحية بالمحافظة لم تحصل على إعانة العاملين المقررة من صندوق إعانة الطوارئ رغم المناشدات العديدة من جانبها لوزارة القوى العاملة، لافتا إلى أن الشركات تعقد آمالا على تنظيم رحلات عمرة في شهر رجب المقبل، شريطة أن تصدر ضوابط مصرية تتماشى مع الحالة الاقتصادية لها وتتيح للجميع المشاركة في الموسم.