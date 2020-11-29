"مياه القناة" تستعرض جهود عامليها في سرعة إنجاز الأعمال

أشاد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بمهندسي وفنيي وعمال الشركة، الذين حرصوا على الانتقال الفوري عندما تلقوا عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه بالقنطرة شرق، وأبوصوير، والتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم الإنتهاء من إصلاحها في وقت قياسي.

وأضاف عصمت، أنه تم إصلاح كسر بخط مياه قطر 6 بوصة أسفل كابلات التليفونات بشارع الثورة بالمدينة القديمة بالقنطرة شرق، والانتهاء من خط 6 بوصة بالمجاورة الوسطى، وإصلاح خط آخر قطر 2 بوصة بالإسكان الاجتماعي خلف جامعة سيناء بالقنطرة شرق.

وتابع رئيس مياه القناة، بأنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه قطر 8 بوصة علي طريق الإسماعيليةـ السويس بدائرة مركز ومدينة أبوصوير، وإصلاح كسر بخط 4 بوصة بعزبة الحصري بأبو صوير البلد، وخط 4 بوصة بعزبة أبو ستيت بجوار مسجد أبو هدان، وخط 2 بوصة بالطريق الصحراوي بعزبة أبوعياد.

ولفت إلى أنه في منطقة التل الكبير، تمت أعمال الصيانة والإصلاح لخط مياه 4 بوصة وتغيير التالف منه، وتم غسيل الخط بالكامل بعد الانتهاء من الأعمال حفاظا على جودة المياه المقدمة للاهالي.

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من أعمال تسليك وتطهير باستخدام السيارة الفاكيوم لشبكة جنوب الشيخ زايد ومنطقة حي السلام بشارع الزوبير بن العوام، ومنطقة المحطة الجديدة شارع الكرنك، ومنطقة عرايشية مصر، وشارع القليوبية، ومنطقة البهتيني بطريق البلاجات، كما تم تسليك وتطهير يدوي بشارع المشروع بمنطقة ابوعطوة، وشارع الجبلاوي، ومنطقة إيجيكو بأبوعطوة، وبمدينة المستقبل خط ايجيكو.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.