مرشح "مستقبل وطن" ببورفؤاد: سأطالب بتعديل قانون "الإسكان التعاوني" لتخفيف العبء عن الدولة

قال حسن طارق عمار، مرشح حزب «مستقبل وطن» للمقعد الفردى للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحى ببورسعيد، فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، إن برنامجه الانتخابى يتضمن حلولاً لمشكلات تمثل صداعاً فى رأس بورسعيد، أهمها الإسكان والركود الاقتصادى، وأضاف خلال حواره مع «الوطن» أنه سيطالب بتعديل قانون جمعيات الإسكان التعاونى لتخفيف الحمل عن كاهل الدولة، مع الحفاظ على ما تبقى من 164 مليون جنيه وهى قيمة الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة.. وإلى نص الحوار

بداية هل هناك حلول لمشاكل الإسكان التى تعانى منها بورسعيد؟

- سأطالب الحكومة بجدول زمنى واضح يعرض بشفافية لتسليم الوحدات السكنية للشباب وخاصة المرحلة الثانية والثالثة بالإسكان الاجتماعى والتعاونى بالجنوب والشرق، كما سأطالب بتعديل تشريعى لقانون 14 الخاص ببناء جمعيات الإسكان التعاونى وهيئة تعاونيات البناء والاستفادة من خبرات جدى النائب الراحل حسن عمار أول من اقترح القانون وأقره مجلس الشعب واستطاع العمل بهذا القانون فى بناء حى الزهور بالإسكان التعاونى ودعم سعر الأرض ومواد البناء وتمييز المحافظات الساحلية بقروض إسكان على 20 سنة والحق فى السكن والمصيف، كما سأطالب بتفعيل القانون وتدخل الدولة لدعم أسعار الأراضى التى تباع للجمعيات بأسعار مرتفعة تزيد سعر الشقة لأكثر من 700 ألف جنيه، وهى مبالغ فوق مقدرة الشباب مع الحرص على ألا نزيد العبء والأحمال على كاهل الدولة.

وماذا عن مشكلة البطاقات الاستيرادية الموقوفة بأمر محافظ بورسعيد بدعوى أنهم من غير مواليد بورسعيد؟

- قام حزب مستقبل وطن أمانة بورسعيد بالتنسيق مع الغرفة التجارية بتقديم طلب للمحافظ لفتح باب التظلمات لأبناء بورسعيد المولودين فى الفترة من 69 حتى 1975 وتم تقليل الشروط إلى 6 فقط ويجرى الإعلان عن النتيجة الشهر القادم بالموافقة على حوالى 2000 بطاقة موقوفة وسنقدم طلباً لمحافظ بورسعيد لمد بيع البطاقات الاستيرادية هذا العام 3 أشهر أخرى ليستفيد منها أصحاب البطاقات التى يستفيد منها 40 ألف أسرة وتعينهم على متطلبات حياة كريمة خاصة فى ظل الركود بسبب جائحة كورونا، كما سنقاتل للحفاظ على ما تبقى من مبلغ الـ164 مليون جنيه حصة استيرادية خاصة بالمنطقة الحرة ببورسعيد بعد تقليصها، والعمل على جذب رحلات سياحة داخلية أسبوعياً لتنشيط التجارة بالتنسيق مع الأندية ومختلف المؤسسات وبدورها، والنظر فى خفض أسعار الجمارك التى رفعت من سعر البضائع الأجنبية، وكذلك النظر فى قانون 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع التى تستورد بنظام الوارد وحالياً تدخل للدول العربية ثم نستوردها منهم.

ماذا يحمل برنامجك الانتخابى للنادى المصرى؟

- النادى المصرى يتحكم فى المزاج العام لأهل بورسعيد وقبل انتخابى عضواً بمجلس إدارة المصرى بأعلى الأصوات أشرفت على ملفات الألعاب الأخرى بالنادى منها كرة اليد والجودو وغيرهما، وتمت إضافة ألعاب جديدة مثل السباحة، ولدينا أبطال الجمهورية فى مختلف الألعاب.

وكنت صاحب فكرة الحجز الإلكترونى للتذاكر وتقسيط العضوية مع البنوك وشهد النادى خلال المجلس الحالى نجاحات متميزة. وننتظر خلال 3 شهور الدعم المادى وتطوير الاستاد من خلال شركات الهيئة الهندسية، بعد أن حصلنا على موافقة المحافظ ووزير الشباب والرياضة لإعادة بناء الاستاد، وقدمنا رسوماً هندسية بتكلفة 600 ألف جنيه، لكن مجلس الوزراء رفض للتكلفة العالية واستمررنا حتى صدر قرار الرئيس بالموافقة بإعادة بنائه فى نفس المكان وعمل استاد آخر بشرق بورسعيد وتأجل حالياً بسبب كورونا.

كيف ترى أداء البرلمان الحالى؟ وما الذى يمكن أن يقدمه المجلس الجديد؟

- المجلس الحالى ظُلم لإضافة الدور الخدمى للنواب على حساب الدور الرقابى والتشريعى لأداء الحكومة والتنفيذيين وتقديم قوانين جديدة تخدم المواطنين بشكل أفضل بعد غياب المجالس الشعبية المحلية ونأمل الفترة القادمة أن ترفع المجالس المحلية عن كاهل النواب هذا الدور.

وفكرة انضمامى لحزب مستقبل وطن وبه أكثر 45% من كتلة النواب تؤهل الهيئة البرلمانية القوية له أن يخدم بشكل أفضل بتكاتف الأيدى وإنكار الذات والمقاتلة لأجل بورسعيد. وأنا عضو الحزب منذ عام 2016 وبدأت أميناً لقسم الشرق ثم المناخ ثم عضو هيئة المكتب ثم أمين التخطيط والمتابعة ولدينا متخصصون فى كل المجالات، ووجود الحزب ككتلة تنظيمية كبيرة تضيف للنائب ولا تقلل منه، وكما أن الحزب يمثل أكثر من 50% من الشباب والخبرة، والفترة القادمة تحتاج لمزج الشباب والخبرة.

ما دفعني للترشح

بعيداً عن تاريخ عائلتى السياسى بدأت العمل عام 2009 وحققت نجاحات تؤهلنى كنائب أن أتعامل مع مسئول وأتكلم باسم البلد كأصغر مدير منطقة لبنك استثمارى كبير، وتوليت مناصب أمين شباب الحملة الرئيسية للسيسى وعضو مجلس إدارة نادى بورسعيد الرياضى وعضو المصرى ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس أمناء مدرسة عمرو بن العاص وحازت على إعجاب مجلس الوزراء على مستوى الجمهورية، وحضرت العديد من مؤتمرات الشباب للرئيس السيسى، وتم اختيارى نائب رئيس مجموعة لتنظيم كأس أفريقيا.