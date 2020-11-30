إعلان نتيجة "إعادة النواب" في 13 محافظة اليوم.. واشتعال منافسة المرحلة الثانية

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، اليوم، وذلك بعد فصلها فى جميع الطعون المقدمة من المرشحين، فيما اشتعلت حدة المنافسة بين مرشحى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات، وذلك قبل أيام قليلة من بدء التصويت المقرر لها الخميس المقبل.

وتشمل محافظات إعادة المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بينما تشمل محافظات إعادة المرحلة الثانية 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وقالت الهيئة، فى تصريحات صحفية لها، إنها فصلت فى تظلمات المرشحين التى تقدموا بها على الاقتراع والفرز فى جولة الإعادة، وتم إخطار كل مرشح تظلّم بقرار الهيئة، مشيرة إلى أن أعلى المحافظات تصويتاً بالإعادة هى الجيزة والإسكندرية وبورسعيد ومطروح.

"الوطنية للانتخابات": أعلى المحافظات تصويتاً في "الإعادة" الجيزة والإسكندرية وبورسعيد ومطروح

وأشارت الهيئة إلى أنه بإعلان النتيجة يكون عدد المقاعد الفردية التى تم حسمها 141 مقعداً بالنظام الفردى، بينما يظل مقعد واحد بدائرة دير مواس بالمنيا والتى لم يجر انتخابات بها بسبب حكم قضائى بإدراج مرشح فى كشوف المرشحين، كما تم حسم 142 مقعداً لنظام القوائم لهذه المرحلة ليكون مجموع مقاعد المرحلة الأولى التى تم حسمها 283 مقعداً.

وفيما يتعلق بالمنافسة بالمرحلة الثانية، كثّف المرشحون تحركاتهم خلال الساعات الماضية، ففى بورسعيد التقى حسن عمار، مرشح حزب مستقبل وطن ببورسعيد، مع أصحاب الفروشات بشارع كسرى بحى العرب، وناقش معهم أزمتهم فى عدم تخصيص محلات لهم بسوق العصر الجديد الذى يتم إنشاؤه حالياً فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، ورافق المرشح فى الجولة عادل اللمعى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ببورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، ولفيف من قيادات الحزب، ووعدهم «عمار» باجتماع الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن ببورسعيد وحدد معهم موعداً لمقابلة المتضررين من الحصر لتخصيص المحال التجارية داخل سوق العصر الجديد، مع الهيئة البرلمانية بعد غد الاثنين، لتصعيد مطالبهم إلى الجهات التنفيذية، كما التقى «عمار» بعدد من المواطنين والتجار بحى الشرق الذين أعلنوا تأييدهم ودعمهم لمرشح مستقبل وطن.

وفى الدقهلية، وقبل نحو أسبوع من إجراء جولة الإعادة بالداخل فى دوائر الدقهلية، بدأ مرشحو الإعادة فى تصفية الأجواء مع المرشحين الخاسرين من الجولة الأولى، وخاصة من وقعت بينهم أو بين أنصارهم مشاحنات، بل إن بعض المرشحين استعان بالخاسرين فى جولاتهم الانتخابية ليظهروا أمام دائرتهم أنهم يد واحدة.

وقال اللواء فايق الزكى، المرشح بجولة الإعادة فى دائرة بلقاس، إننا بادرنا ووفد من رجال المعصرة فى وجود المهندس محمد يونس عرابى خال المحاسب أحمد عرفة والمهندس أحمد عبدالمنعم منصور، ورضا سعد منصور ابن خالته بالذهاب إلى المحاسب أحمد عرفة بمنزله لإزالة رواسب الخلاف بيننا. وفى السنبلاوين جمع المرشح أحمد رعب عدداً من المرشحين الخاسرين وأقاربهم عنده، ليؤكد أنهم يقفون بجواره فى جولة الإعادة، وأنه استعد للمعركة القادمة قائلاً: «وجودكم النهارده رعب لكل الخصوم، وكل المرشحين ناس محترمين، وكلهم على راسى من فوق، وأتمنى أن يشاركوا مع الناجحين فى تقديم رسالتهم بخدمة أهل الدائرة».

وفى المنوفية، واصل المرشحون الدعاية الانتخابية عن طريق اللقاءات الجماهيرية والمؤتمرات الحاشدة على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تجمّع المئات من أهالى قرى مركز شبين الكوم عاصمة المنوفية، وخاصة قرى شنوان وكفر شنوان ومليج، فى مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشحين المستقلين، جمال سحلو وهانى خضر، كأول مؤتمر جماهيرى حاشد بعد إعلانهما التحالف مع بعضهما فى مواجهة المهندس أحمد حجازى مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء العنانى حمودة مرشح حزب الشعب الجمهورى. وشهد المؤتمر الحاشد عدم ارتداء أى من المواطنين للكمامات، أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية أو تطبيق التباعد.

وفى السويس، حررت سيدة محضراً تتهم فيه أحد أنصار مرشح مستقل فى انتخابات الإعادة بقيامة بالسب والقذف والتحرش بها باستخدام موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وأكدت السيدة «أ. أ» فى المحضر رقم «7 أحوال» أنها تتهم شخصاً من أنصار مرشح مستقل فى انتخابات الإعادة بالسويس، قام بالتحرش بها لفظياً بعبارات جنسية تخدش الحياء، بسبب تأييدها مرشحى حزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهورى بانتخابات الإعادة بالسويس.

وأوضحت السيدة: ما قمت به فقط أننى انتقدت موقف المرشح المستقل فى انتخابات الإعادة لمجلس النواب تجاه وفاة طفلة بالصعق الكهربائى داخل منتجع بالسويس بدون أن أقوم بالإساءة لأحد، وفوجئت بشخص من أنصار المرشح المستقل يكتب عبارات بالفيس بوك خادشة للحياء وتخوض فى عرضى وبها تحرش لفظى واضح.