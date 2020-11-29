حبس محامٍ 6 أشهر لتعديه على ضابط استوقفه وقت حظر التجوال

قضت محكمة جنح مستأنف أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بمعاقبة محامٍ بالحبس 6 شهور، في واقعة اتهامه بالتعدي علي ضابط شرطة أثناء حظر التجوال المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا في شهر مايو 2020، واتهامه بإصابة الضابط بجروح أثناء محاولته الهروب بسيارته.

وكانت محكمة أول درجة بمحكمة جنح أول المنصورة، قضت بحبس "محمد ع. ج.، 44 سنة، محامٍ حر، سنة وكفالة 2000 جنيه، للاتهامات السابقة، وبعد استئناف الحكم تم تخفيف الحبس إلى 6 شهور.

تعود الواقعة إلى يوم 9 مايو الماضي، عندما تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا ببلاغ كمين بدائرة قسم أول المنصورة، باقتحام محامٍ له، ودهسه لضابط بالكمين عقب استيقافه لاختراقه حظر التجوال، مما تسبب في إصابة الضابط وهروب المحامي.

وجرى نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام للعلاج، حيث تبين إصابته بجرح قطعي في الرأس، وآخر بالوجه، وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.

وعلى الفور، شكل مدير المباحث فريق بحث، وتم عمل كمائن ثابتة ومتحركة، وتم ضبط المحامي ويدعى "محمد ع. ج"، 44 عاما، محامٍ حر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

واستمعت النيابة لأقوال الضابط "كريم م. ع"، معاون مباحث قسم أول المنصورة المصاب، وشهود الواقعة، كما قدمت مباحث الدقهلية فيديو من كاميرات المراقبة بالمكان تظهر فيها واقعة الدهس، وظهر بالفيديو سيارة مسرعة تصطدم بشخص وتلقيه على الأرض على مسافة بعيدة، قبل أن يتدحرج عدة مرات بسبب شدة الاصطدام.

وأكد شهود العيان، أن المحامي رفض تسليم رخصه للكمين بحجة أنه محامٍ ولا ينطبق عليه قرار حظر التجوال وأبرز لهم الكارنيه، إلا أن أفراد الكمين أكدوا له أن القرار لم يستثني المحامين من الحظر، وطلبوا منه أن يقف جانبا فبدأ في تصوير الكمين بهاتفه المحمول وهو يهدد الكمين بمحاسباتهم على سحب رخصه.

وأوضح شهود العيان أن الأمور بدأت تتوتر، وأخذ أحد الضباط التليفون لمسح الفيديو الذي تم تصويره، لكنه فوجئ بركوب المحامي لسيارته وانطلق بها بسرعة ما تسبب في دهس ضابط حاول إيقافه.

ورصدت كاميرات المراقبة مقطع فيديو، أثناء هروب المحامي بسيارته من الكمين، حيث ظهرت سيارة تسير بسرعة، وبعد مسافة ظهر شخص يسقط أسفلها، فيما ركض شخصان في محاولة لإنقاذه.

وأظهرت كاميرا أخرى، الكمين بشارع الجمهورية في المنصورة، وسيارة تقف علي مقربة منه، ثم ركبها شخص، وحاول آخر إيقافه "ضابط الشرطة"، محاولا مطاردته، فتسلق مقدمة السيارة، إلا أن المقطع الأول أظهر سقوطه أسفل السيارة وهروب السائق بها.

ومن جانبه، نفى المحامي، خلال التحقيقات، الواقعة، مؤكدا تعرضه للإهانة من ضباط وأفراد الكمين، رغم إبرازه كارنيه المحاماة، وأنه أصيب بكدمة في صدره وقطع في قميصه بعد أن حاول الضابط إخراجه من السيارة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المحامي 4 أيام احتياطيا، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه مرتين متتاليتين لمدة 15 يوما، إلى أن صدر قرار إخلاء سبيله، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم في الاستنئاف.

يذكر أن جلسات المحامكمة شهدت حضور عدد كبير من محامين المنصورة، وانضمام محامين من محافظات أخرى للدفاع عن زميلهم.