عميد معهد القلب: على المتعافين من كورونا إجراء موجات صوتية على القلب

قال الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومي، إن الإحصاءات العالمية أوضحت أن المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يوجد لديهم احتمالية تصل إلى 20% للإصابة بقصور في عضلة القلب.

وأضاف "أسامة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن معظم المصابين يتم استدعاءهم بعد شهر من العلاج وإجراء موجات صوتية على القلب، بعد الإعلان عن ارتفاع نسب الإصابة بقصور في بعض وطائف عضلة القلب عالميا إلى 20 %، لافتا إلى أن النسبة في مصر أقل من هذا بكثير، مشيرا إلى أن النسبة تخص فقط الأشخاص الذين يدخلون غرف العناية المركزة.

وطالب عميد معهد القلب القومي، أي شخص يصاب بكورونا ثم يتعافى أن يقوم بإجراء موجات صوتية على قلبه للتأكد من عمل القلب بشكل سليم وعدم تأثره بالإصابة، لافتا إلى أن المعهد أجرى سنتين 17600 ألف حالة قسطرة و2500 عملية قلب مفتوحة وتتكلف العملية الواحدة 50 ألف جنيه، لأنها تكون على نفقة الدولة في حينها أنها في القطاع الخاص تكلف نصف مليون جنيه.

وذكر أن القسطرة الطبية سعرها يصل إلى ألفي جنيه، وهذا يكون ثمن المستلزمات لأن الأطباء لا يتقاضون أجور، بينما يكون تركيب الدعامة مع القسطرة التشخيصية بقيمة 15 ألف جنيه أما تركيب دعامتين فيكون سعره 25 ألف جنيه مؤكدا أن معهد القلب والمستشفيات الحكومية تركّب أحسن صمامات ودعامات في العالم ردا على الشائعات أن هذه الأماكن تركب دعامات سيئة.

وتأسس المعهد القومي للقلب الكائن في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة في ستينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليقدم العلاج لمرضى القلب بمختلف أعمارهم السنية.