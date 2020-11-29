ضبط شاب لاتهامه بالتعدي على سائق بسكين ودخوله في غيبوبة

قال مصدر مطلع، إن أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على شاب لاتهامه بالتعدي بالضرب على سائق بشركة خاصة، ما تسبب في دخوله بغيبوبة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن التحريات الأولية أشارت إلى نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، بسبب أولوية المرور، بمنطقة الشيراتون، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر به صوت أحد الأشخاص وهو يبلغ برقم السيارة التى يستقلها، مدعيا أنها لحظة هروبه من مكان الحادث.