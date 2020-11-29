"الإسكان" تكشف تفاصيل قرعة طرح وحدات جديدة: مقسمة على 11 مدينة

قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون الإدارية والعقارية، إن قطع الأراضي المطروحة للقرعة، من نوعية الإسكان الاجتماعي، حيث تم الإعلان يوم 7 سبتمبر من العام الجاري، عن طرح 3098 قطعة أرض إسكان اجتماعي، وهذه القطع تتراوح مساحتها ما بين 209 لـ287 متر.

وأضاف "هلال"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن القطع الأرضية المطروحة، موزعة بين 11 مدينة، وهي "العاشر من رمضان بين الوجه البحري والوجه القبلي، والعاشر من رمضان السادات، برج العرب، دمياط الجديدة، الفيوم، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، أخمين الجديدة، قنا، أسوان الجديدة".

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشؤون الإدارية والعقارية، أنه على المتقدم في البداية أن يدفع مقدم الحجز وقيمته 25 ألف جنيه، "في 5/12 ستقام قرعة 3 مدن أخرى وهم (طيبة، قنا، أسيوط)، وفي 12/12 قرعة مدن (اسوان، سوهاج، أخمين)، وفي 9/12 ستقام قرعة مدينة السادات لوحدها، وفي 20/12 أخر أيام القرعة مدينة برج العرب بمفردها أيضا".

وأشار إلى أنه ليس هناك سن معين لتقدم لهذه القرعة، لكن هناك شرط ألا يكون سبق له أن حصل على وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل في الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أن من يدخل القرعة ويفوز بها، يستكمل 25% من سعر قطعة الأرض، ويتبقى عليه 75% تدفع على 3 أقساط سنوية على مدار 3 سنوات بدون فوائد.

وأكد أن من لا يفوز في القرعة، بنك التعمير والإسكان يتيح أمامه خيارين، إما يترك أمواله بالبنك ويتم فتح حساب مميز له بها، أو يسترد أمواله اعتبارا من 10 يناير 2021، إلى يوم 11 فبراير 2021، "أي قطعة أرض نازلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحكم بشرطين الأول مالي والثاني مدني، حيث يتاح للفائز بهذه الأرض بالقرعة، فترة 3 سنوات فقط لاستخراج التراخيص والبدء في عمليات بناء الأرض".

وأوضح أنه من حق المجتمعات العمرانية، أن تلغي التخصيص قطعة الأرض تلك للفائز بها، في ضوء سببين أما لم يستطع استكمال عمليات دفع ثمن قطعة الأرض المحدد من المجتمعات العمرانية، أو لأنه لم يبني في 3 سنوات المحددة له، حينها يتم إلغاء التخصيص، ويتم إعادة الأموال المدفوعة، ولكن بعد اجتزاء بعض المصاريف الإدارية، فالغرض من طرح الأرضي بالأساس هو التنمية، وليس أن يشتريها أحد بغرض "تسقيعها"، أي تركها لفترة حتى يرتفع سعرها ويبيعها بعد ذلك لأخر مستفيدا بفرق السعر.