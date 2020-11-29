"والي": 4 مليارات شخص حول العالم فقدوا الحماية الاجتماعية بسبب كورونا

قالت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن سيدة من كل 3 سيدات على مستوى العالم يتعرضن للعنف على مدى حياتهم، سواء أكان هذا العنف جسديًا أو لفظيًا او أكثر من ذلك.

وأضافت والي خلال حوارها الأول منذ تركت الحكومة المصرية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on "، إن المشكلة في رصد العنف ضد المرأة هي أن المرأة تواجه صعوبة في نظم العدالة الجنائية مثل الإبلاغ في أقسام الشرطة والنيابة، بسبب التحيز، فبدأت بعض دول العالم تطبق نظام الإبلاغ عن وقائع العنف عبر الإنترنت، وهو ما تدعمه الولايات المتحدة في بعض الدول بالدعم الفني والتمويل، ووضع النظم وتطوير البنية التحتية التي تسمح بهذا الأمر.

وأشارت، إلى أن 4 مليارات إنسان حول العالم فقدوا الحماية الاجتماعية نتيجة تداعيات فيروس كورونا، كما أن برامج الحماية الاجتماعية في العالم كله فقدت 30% من تمويلها، لأنه أصبح يوجه لبرامج صحية، كما أصبح 65% من الشباب في الدول الغنية من متابعة تعليمهم على الإنترنت مقابل 18% فقط في الدول النامية.

ولفتت، إلى أنه نتيجة التوقف عن التعليم والعمل أصبح الشباب والمجتمعات عرضة لعصابات الجريمة المنظمة لجذبها إلى عالم الجريمة، بالإضافة إلى الجماعات التي تعمل في الإرهاب والعصابات العاملة في المخدرات، ونفس الأمر ينطبق على الجريمة البرية.

وأوضحت، أن المجتمعات الفقيرة الملاصقة للغابات شهدت زيادة على مستوى ارتكاب جرائم الحياة البرية، بسبب زيادة معدل الجرائم مع معدلات الفقر والبطالة.