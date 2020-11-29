أحمد بدير بعد الإساءة له من إعلامية كويتية: أسير بالطرق القانونية

رد أحمد بدير على الإعلامية الكويتية مي العيدان والتي أساءت له، فقال بدير لـ"الوطن" إنه لا يعرف سبب الإساء له رغم أنه لا يعرفها، مشيرا إلى أنه سيسير بطرق قانونية.

وأضاف أنه يحترم الشعب الكويتي ويكن له كل التقدير وخاصة أن أصدقاؤه هناك قدموا له اعتذاربالنيابة عن الشعب الكويتي.

كانت "العيدان" نشرت صورة لأحمد بدير وابنته، وعلقت: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

من جهتها، ردت سارة بدير على "العيدان" عبر "فيسبوك"، قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعًا، وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر، وخصوصًا التنمر على الفنانين".

أضافت: "بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة: أولاً أنا أبويا نجم كبيرمن نجوم الوطن العربي، ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا".

تابعت: "ثانيًا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة، فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعًا)، ثالثًا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة".

ثم نشرت سارة بدير صورة أخرى مع والدها، وعلقت عليها: "تعرفي يا أستاذة مي تلاقيلي عريس أسمراني وقمر كدة شبه أبويا".

من جانبها، عادت مي العيدان للرد على سارة بدير، وقالت: "أولاً من قال إني سخرت منه أنا قلت عنه أقرع وهو فعلا أقرع واشوف ياكثر مشاهده في مسرحياته وأفلامه اللي يسخر أهو من قرعته وسهير البابلي تفت على قرعته في رَيَّا وسكينه اشوف ما تكلمتوا".